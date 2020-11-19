Алексей Цыденов: «Каждый губернатор отвечает головой»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии выступил на Транспортной неделе



Глава Бурятии Алексей Цыденов, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» принимает участие в работе Транспортной недели в Москве. В режиме видео-конференцсвязи проводятся совещания с республиканским правительством. В четверг, 19 ноября, с утра прошёл республиканский оперштаб по противодействию коронавируса и ряд других совещаний, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Сегодня Алексей Цыденов вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным и и.о. министра транспорта Александра Нерадько также проведёт заседание рабочей группы Госсовета по транспорту. Затем примет участие в панельной дискуссии, посвященной мерам господдержки воздушного транспорта.



В среду Алексей Цыденов выступил на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность», которую модерировала журналистка и телеведущая Марианна Максимовская. В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор РЖД Олег Белозёров, помощник президента РФ Игорь Левитин, глава «Автодор» Вячеслав Петушенко, председатель совета директоров ИК АЕОН Роман Троценко, гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов.



Глава Бурятии, являющийся руководителем рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Транспорт», рассказал о целях и показателях нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, показатели не снижались.



- Каждый человек, каждый день так или иначе выходит на дорогу. И здесь указом президента поставлена задача как раз создать равные условия в целом по стране. Национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поставлена задача 85% дорог агломераций привести в норматив уже к 2024 году. И 50% региональных дорог также по всей стране к 2024 году должны быть уже в нормативном состоянии. Эти показатели не изменились несмотря на всю ситуацию. 2024 год, как точка отсчета, сохраняется. В новых условиях показатели доведены до каждого субъекта, предусмотрено финансирование. По наиболее востребованному автомобильному виду транспорта к 2024 году будет выравнивание, - заявил Алексей Цыденов.



Глава республики также сообщил, что, согласно указу президента, нормативное состояние дорог является отдельным показателем оценки деятельности высших должностных лиц регионов.



-То есть каждый губернатор отвечает головой, будут ли дороги в качественном состоянии. Поэтому выравнивание инфраструктуры дорожной будет обеспечено: дорожный фонд, финансовые ресурсы сформированы. Теперь работа непосредственно за каждым регионом, за каждым руководителем на местах, - отметил он.



Кроме того, Алексей Цыденов отметил, что намечается тенденция аналогичной работы и по внутреннему водному транспорту, который востребован в регионах, где есть крупные реки. По поручению первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова сейчас формируется отдельный подход по содержанию внутренних водных путей - опорная сеть внутренних водных путей.



- Кстати, так же, как опорная сеть автомобильных дорог. На Дальнем Востоке востребовано развитие железных дорог – поэтому есть отдельная программа развития Восточного полигона. Поэтому, я думаю, что со временем и по остальным видам транспорта будет пусть не выравнивание, но сближение, - заявил глава Бурятии.

