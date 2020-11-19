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В Улан-Удэ предприниматели протестуют второй день

В Улан-Удэ предприниматели протестуют второй день
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Собрание бизнесменов на этот прошло около торгового центра «Форум»

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 18 ноября, несколько десятков представителей малого бизнеса собрались на крыльце торгового центра «Столичный». Они собирали подписи под письмами, которые намеревались адресовать главе Бурятии, в республиканское УФАС и управление Роспотребнадзора. В них бизнесмены просили отменить двухнедельный запрет на работу части торговой отрасли. Такие меры предприниматели считают несправедливыми. Поскольку под запрет не попали крупные магазины, включенные на федеральном уровне в список системообразующих. В ТРЦ «Форум», например, работают: «Ostin» или «Детский мир».

- Правовой статус распоряжения минэкономики РФ о системообразующих предприятиях выше республиканского указа, - поясняют в правительстве Бурятии.

Сегодня протестные собрания продолжились. Предприниматели устроили сход уже около входа торгового центра «Форум», который продолжает работать.

- Сегодня даже представители общепита пришли, народа уже побольше. Соцсети работают, подвижки работают, - рассказывает предприниматель Елена.


Также женщина сообщила «Байкал-Daily», что собранные вчера подписи в здании Народного Хурала не приняли.

- Письма составляли, приехали в Хурал, письма у нас не взяли, потому что у них карантин. Сказали отправить в электронном виде. Когда они дойдут, кто будет их рассматривать, мы не знаем. Мы вообще добиваемся, чтобы к нам власти вышли на диалог, - добавляет Елена.

Однако со вчерашнего дня с предпринимателями, по её словам, так никто не связался. От уполномоченного по защите прав предпринимателей Бурятии также не поступило реакции, рассказала женщина.


В свою очередь, представители малого бизнеса предлагают свои варианты. Они готовы сократить время рабочего дня или увеличить число выходных.

- Только дайте нам работать, не закрывайте нас, совсем не закрывайте. Не оставляйте без средств к существованию не только нас, но и наших работников. Многие хотели бы присоединиться к нам, с районов, например. Вот и так, извините, депрессивный регион, мы сами по себе всегда как-то выживаем, стараемся, не опускаем руки, не просим у правительства. Мне вот весной никто не заплатил 12 тысяч, потому что там какая-то циферка не подошла. Хотя я плачу 10-15 лет налоги, мне ни копейки не дали весной, сейчас тем более не дадут, - рассказывает предпринимательница журналистам.

- По статистике, наш регион не относится к самым высоким по заболеваемости. Мы даже в десятку не входим. Но зато нас закрыли. Это не мера, а дополнительная галочка, - добавляет другая женщина.


Протестными акциями заинтересовались в прокуратуре Бурятии. Надзорный орган начал проверку.

- Представители бизнеса выступили против введённых региональными органами власти мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Надзорный орган проверит доводы предпринимателей, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.









предприниматели коронавирус торговля
 
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