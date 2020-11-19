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В Забайкалье новым министром строительства стал хабаровчанин

В Забайкалье новым министром строительства стал хабаровчанин
Власть,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Денис Удод был главой Хабаровского района

Назначен новый министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Должность занял Денис Удод. Новый министр имеет опыт работы в государственных и муниципальных органах власти, в сфере строительства. Награждён благодарностью министерства РФ по развитию Дальнего Востока, медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре» (по приказу министра обороны РФ), медалью ФСБ России «За отличие в военной службе» (3 степени).

Денис Геннадьевич Удод родился 18 сентября 1975 года в городе Хабаровске. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный университет путей и сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», инженер путей сообщения – электрик. С 1997 по 1998 года– курсант института переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов России в Нижнем Новгороде. С 1998 по 2009 год – военнослужащий органов России по Хабаровскому краю.

С ноября 2009 года по август 2012 года занимал должность начальника главного контрольного управления губернатора Хабаровского края, далее –начальника главного контрольного управления правительства Хабаровского края.

В 2013 году исполнял обязанности министра строительства. В 2015 году работал гендиректором ОАО «Хабаровские энергетические системы». В октябре этого же года был назначен на должность главы Хабаровского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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