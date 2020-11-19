Мэр Братска заразился коронавирусом

Об этом мэр сообщил в соцсети



Мэр Братска Сергей Серебренников заразился COVID-19. Об этом он сообщил накануне на своей странице в Facebook.



«Тест на Covid пришёл положительный. Нахожусь на амбулаторном лечении. Работаю дистанционно в режиме самоизоляции», - написал мэр.



По словам Серебренникова, его состояние стабильное.



Он поблагодарил всех, кто отправлял добрые пожелания здоровья.



По информации на 18 ноября, в Иркутской области с начала пандемии зарегистрировано 29116 случаев заражения. Из них выздоровели 23579 человек, умер 791 человек.









