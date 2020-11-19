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Мэр Братска заразился коронавирусом

Мэр Братска заразился коронавирусом
Власть,  Фото:pixabay.com
Об этом мэр сообщил в соцсети

Мэр Братска Сергей Серебренников заразился COVID-19. Об этом он сообщил накануне на своей странице в Facebook.

«Тест на Covid пришёл положительный. Нахожусь на амбулаторном лечении. Работаю дистанционно в режиме самоизоляции», - написал мэр.

По словам Серебренникова, его состояние стабильное.

Он поблагодарил всех, кто отправлял добрые пожелания здоровья.

По информации на 18 ноября, в Иркутской области с начала пандемии зарегистрировано 29116 случаев заражения. Из них выздоровели 23579 человек, умер 791 человек.




коронавирус мэр
 
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