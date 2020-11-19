Об этом мэр сообщил в соцсети
Мэр Братска Сергей Серебренников заразился COVID-19. Об этом он сообщил накануне на своей странице в Facebook.
«Тест на Covid пришёл положительный. Нахожусь на амбулаторном лечении. Работаю дистанционно в режиме самоизоляции», - написал мэр.
По словам Серебренникова, его состояние стабильное.
Он поблагодарил всех, кто отправлял добрые пожелания здоровья.
По информации на 18 ноября, в Иркутской области с начала пандемии зарегистрировано 29116 случаев заражения. Из них выздоровели 23579 человек, умер 791 человек.
Мэр Братска заразился коронавирусом
Власть, Фото:
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