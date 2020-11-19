Это первый аккаунт Александра Осипова в социальных сетях
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вечером 18 ноября открыл личный аккаунт в Instagram. За первую ночь на страницу @osipov_officialy подписались более 10 тысяч человек.
- С сегодняшнего дня открываю личный аккаунт в Instagram, постараюсь освещать здесь важные и интересные моменты своей работы, жизни нашего края, его жителей. Я очень рассчитываю на вашу обратную связь и уже настроил своих помощников на то, чтобы не оставлять без внимания ваши вопросы. [...] Буду рад каждому подписчику и каждому конструктивному диалогу, - написал Александр Осипов в своей первой публикации.
На сегодня это единственный личный аккаунт губернатора Забайкальского края в социальных сетях, уточнили в пресс-службе краевого правительстваю
Губернатор Забайкалья появился в Instagram
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Об этом мэр сообщил в соцсети
Верховный суд Бурятии отказал Баиру Жамбалову
Это первый аккаунт Александра Осипова в социальных сетях
Новый министр здравоохранения уже представлен сотрудникам ведомства
На рабочей встрече рассмотрели несколько крупных вопросов
Прокуратура выявила нарушение в деятельности районного Совета депутатов
Юрий Трутнев назвал положение дел в экономике турбулентным
Для этого нужно предварительно записаться
Алексей Цыденов считает, что через две недели ситуация станет лучше
В аптеки Бурятии идут поставки препаратов
Евгения Лудупова сообщила, через какое время будет виден результат
Анатолий Дмитриев должен был стать замминистра здравоохранения Бурятии
Тигрицу назвали Уланой в честь столицы Бурятии
Под контролем судебных приставов сельские власти устранили дефект дорожного покрытия
Алексей Цыденов обсудил с главой минпромторга РФ вопросы поставок лекарств