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Губернатор Забайкалья появился в Instagram

Губернатор Забайкалья появился в Instagram
Власть,  Фото:страница Александра Осипова
Это первый аккаунт Александра Осипова в социальных сетях

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вечером 18 ноября открыл личный аккаунт в Instagram. За первую ночь на страницу @osipov_officialy подписались более 10 тысяч человек.

- С сегодняшнего дня открываю личный аккаунт в Instagram, постараюсь освещать здесь важные и интересные моменты своей работы, жизни нашего края, его жителей. Я очень рассчитываю на вашу обратную связь и уже настроил своих помощников на то, чтобы не оставлять без внимания ваши вопросы. [...] Буду рад каждому подписчику и каждому конструктивному диалогу, - написал Александр Осипов в своей первой публикации.

На сегодня это единственный личный аккаунт губернатора Забайкальского края в социальных сетях, уточнили в пресс-службе краевого правительстваю
губернатор социальная сеть
 
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