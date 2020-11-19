Губернатор Забайкалья появился в Instagram

Власть, Фото: страница Александра Осипова

Это первый аккаунт Александра Осипова в социальных сетях



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вечером 18 ноября открыл личный аккаунт в Instagram. За первую ночь на страницу @osipov_officialy подписались более 10 тысяч человек.



- С сегодняшнего дня открываю личный аккаунт в Instagram, постараюсь освещать здесь важные и интересные моменты своей работы, жизни нашего края, его жителей. Я очень рассчитываю на вашу обратную связь и уже настроил своих помощников на то, чтобы не оставлять без внимания ваши вопросы. [...] Буду рад каждому подписчику и каждому конструктивному диалогу, - написал Александр Осипов в своей первой публикации.



На сегодня это единственный личный аккаунт губернатора Забайкальского края в социальных сетях, уточнили в пресс-службе краевого правительстваю

