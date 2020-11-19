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В Бурятии оштрафовали райсовет депутатов

В Бурятии оштрафовали райсовет депутатов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выявила нарушение в деятельности районного Совета депутатов

Как выяснила прокурорская проверка, в Совете депутатов Заиграевского района Бурятии нарушали закон о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов.

- В нарушение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» районный Совет депутатов сведения о нормативных актах, принятых на заседаниях в июне – июле 2020 года, в государственно-правовой комитет администрации главы и правительства республики своевременно не направил. Лишь в ходе прокурорской проверки, 13 октября текущего года, сведения о правовых актах направлены в республиканский регистр, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Исполняющему обязанности председателя Заиграевского районного Совета депутатов внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Совет депутатов Заиграевского района привлечён к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом» в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.
прокуратура депутаты
 
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