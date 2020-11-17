Тигрицу назвали Уланой в честь столицы Бурятии
На днях министр культуры Бурятии Соелма Дагаева навестила юную тигрицу белого цвета, поселившуюся в Этнографическом музее.
- Посмотрела как адаптируется наша маленькая юная тигрица белого цвета. Тигрицу мы купили у частного зоопарка весной, когда он попал в сложную финансовую ситуацию. Она родилась у них недавно, и назвали ее Уланой в честь нашего города, - поделилась на своей странице Соелма Дагаева.
Как сообщал «Байкал-Daily», белую тигрицу Этнографический музей купил, чтобы она стала невестой для тигра Ермака.
Министр культуры Бурятии навестила белую тигрицу
Власть, Фото:
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