Пресс-секретарь Путина прокомментировал локдаун в Бурятии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости закрытие ТРЦ, общепита и других предприятий в Бурятии.
С понедельника, 16 ноября, в республике на две недели приостановили работу торговые центры, ряд других объектов торговли, весь общепит, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Об этом объявил субботу глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении к жителям.
Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил Дмитрий Песков.
- Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.
Он напомнил, что работает правительственный штаб.
- Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения, - цитирует Пескова РИА Новости.
Дмитрий Песков: «Бурятии пришлось принять такое решение»
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