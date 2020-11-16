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Дмитрий Песков: «Бурятии пришлось принять такое решение»

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Пресс-секретарь Путина прокомментировал локдаун в Бурятии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости закрытие ТРЦ, общепита и других предприятий в Бурятии.

С понедельника, 16 ноября, в республике на две недели приостановили работу торговые центры, ряд других объектов торговли, весь общепит, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Об этом объявил субботу глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении к жителям.

Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил Дмитрий Песков.

- Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.

Он напомнил, что работает правительственный штаб.

- Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения, - цитирует Пескова РИА Новости.
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