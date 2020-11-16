Алексей Цыденов: Вместе мы справимся!

Про лекарства





Глава Бурятии пояснил, что системе здравоохранения нужна передышка. Кроме этого, назрела необходимость отмены дистанционного обучения в школах. Также решение об ограничении призвано привлечь внимание жителей республики к остроте проблемы для более ответственного отношения к сложившейся ситуации.- Ситуация достаточно сложная и требует принятия более кардинальных мер. Заболевших, к сожалению, больше, чем выздоровевших. И с каждым днём всё больше требуется «ковидных» коек. Но они тоже не могут быть бесконечными.Мы по весне начинали с 400 коек, потом 900, сейчас у нас 2600 с лишним койко-мест. Мы уже близки к пределу развертывания коечного фонда. Поэтому сейчас, когда мы до этого предела дошли, вводятся ограничения.И мы задействуем сегодня все свои ресурсы: практически все лечебные учреждения перепрофилированы под «ковидные» койки. Для лечения больных COVID-19 задействованы частные гостиницы и некоторые социальные учреждения.Мы опять задержали детей с выходом на учёбу. Но мы же не можем до мая месяца ждать, пока ситуация не станет лучше, и дети выйдут. Мы должны принимать меры, чтобы наши дети могли выйти на учёбу. Понятно, что когда мы их выпустим, будет рост заболеваемости. Соответственно, нужно создать запас коечного фонда, запас лекарственных средств.- Люди физически на износе. Они работают, сжав зубы, на волевых и на чувстве ответственности. Мы тоже понимаем, что, если сейчас у нас перегорят медицинские работники, их некем будет заменить. Некому будет лечить. Нам нужно не надорвать совсем наших врачей. Нам нужны две эти недели передышки, чтобы переломить ситуацию.- 25 тысяч несделанных анализов лежат в лабораториях, которые работают круглые сутки. Мы оборудование дополнительное закупили, людей переучиваем. Мы делаем более 5 тысяч анализов в сутки. И по количеству тестов на численность населения – мы в лидерах по стране. Но несмотря на это у нас большое количество скопившихся анализов.- Надо признать, что по многим препаратам дефицит в мире. Промышленность, к сожалению, не готова к такому объёму производства. И ещё ажиотажный спрос рождает упреждающие закупки. Когда люди покупают больше, с запасом на всякий случай. Как только лекарство появляется, его разбирают. В своё время такие же вещи были с солью и спичками.Сегодня мы работаем напрямую с поставщиками, с минпромторгом России, минздравом России. Определили «Бурят-фармацию» нашим главным поставщиком, потому что частные аптечные сети работают через коммерческих дилеров. У госкомпаний есть более приоритетный, быстрый доступ. И поставки идут уже напрямую на «Бурят-фармацию», они же поставляют лекарства и в медицинские учреждения, и в аптечную сеть.Поставки лекарств пошли, подготовлен график. У нас «Арбидола» сейчас 96 тысяч пачек идёт, «Азитромицина» и других лекарств. То есть в принципе мы раскрутили систему.На сегодня бесплатными лекарствами обеспечено порядка 4 тысяч человек. Когда ставится диагноз, врачом выдаются лекарства. То есть более 4 тысяч человек уже физически получили бесплатные лекарства. Система работает.- Массовой вакцинации ещё по России нет. Начались небольшие поставки и в Бурятию. Первую тестовую партию отдали медикам – тем, кто в зоне риска.С декабря ожидаем более массовые поставки вакцины. Закупили 36 морозильников, потому что эта вакцина требует холода – хранение и транспортировка при температуре от -18 градусов и ниже. В первую очередь будут прививаться медицинские работники, учителя. Ждём, готовимся.- У нас предусмотрено два направления питания в школе. Первое – за счёт республиканского бюджета платим за питание детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это порядка 30% всех учеников до 11 класса включительно. И мы её сейчас переводим в режим продуктовых наборов.Второе направление – это питание 100% детей из младших классов по решению президента Российской Федерации, там деньги федеральные.Сейчас мы обратились к зампреду правительства РФ Татьяне Алексеевне Голиковой, с тем что нам дали эти деньги переложить из горячего питания на продуктовые наборы. Мы сами настроены так сделать. Сейчас ждём согласования.- Уважаемые земляки. Уважаемые предприниматели. Я понимаю все проблемы и непростую ситуацию, в которой вы находитесь.Но нам необходимо переломить ситуацию. Нам нужно дать возможность нашим врачам оказать помощь каждому, кто в этом нуждается. Снизить количество «ковидных» больных, чтобы люди с другими болезнями также могли получать помощь. Надо создать условия, чтобы наши дети смогли учиться.И если мы не переломим ситуацию, то, в конце концов, мы можем закрыться в больших масштабах, но уже надолго.Уважаемые земляки. Будьте внимательны и аккуратны. Носите маски, дезинфицируйте руки. Берегите себя и своих близких! Вместе мы справимся. Здоровья всем!