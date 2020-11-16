Водитель отсудила у мэрии Иркутска 197 тысяч

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, отменив решение по отказу о взыскании части расходов на эвакуацию авто и расходов на оплату проезда ребёнка с матерью в период неисправности поврежденного автомобиля. Было принято новое решение о взыскании с администрации Иркутска ещё восьми и 14,5 тысяч соответственно.







По информации пресс-службы Иркутского областного суда

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местной жительницы к администрации города. В феврале 2019 года женщина, управляя автомобилем, в салоне которого находился ребёнок, двигалась в направлении улицы Байкальская. Машина наехала на колодец, расположенный на проезжей части, крышка которого ввиду неисправности не прилегала к колодцу. Предупредительные и оградительные знаки отсутствовали.Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с администрации Иркутска в пользу истца: стоимость восстановительного ремонта автомобиля, проведение экспертизы, оплату услуг сход-развала-балансировки, часть расходов на эвакуацию машины, а также пять тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Всего администрации города предстоит заплатить 175 тысяч рублей.Исковые требования о взыскании части расходов на эвакуацию машины и оплату проезда в такси до школы, в которой обучался ребёнок, на период неисправности повреждённого автомобиля были оставлены без удовлетворения.Решение районного суда было обжаловано в апелляционном порядке.