 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

15 ноября

Популярное

Водитель отсудила у мэрии Иркутска 197 тысяч

Водитель отсудила у мэрии Иркутска 197 тысяч
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной аварии стал колодец с неисправной крышкой

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местной жительницы к администрации города. В феврале 2019 года женщина, управляя автомобилем, в салоне которого находился ребёнок, двигалась в направлении улицы Байкальская. Машина наехала на колодец, расположенный на проезжей части, крышка которого ввиду неисправности не прилегала к колодцу. Предупредительные и оградительные знаки отсутствовали.

Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с администрации Иркутска в пользу истца: стоимость восстановительного ремонта автомобиля, проведение экспертизы, оплату услуг сход-развала-балансировки, часть расходов на эвакуацию машины, а также пять тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Всего администрации города предстоит заплатить 175 тысяч рублей.

Исковые требования о взыскании части расходов на эвакуацию машины и оплату проезда в такси до школы, в которой обучался ребёнок, на период неисправности повреждённого автомобиля были оставлены без удовлетворения.

Решение районного суда было обжаловано в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, отменив решение по отказу о взыскании части расходов на эвакуацию авто и расходов на оплату проезда ребёнка с матерью в период неисправности поврежденного автомобиля. Было принято новое решение о взыскании с администрации Иркутска ещё восьми и 14,5 тысяч соответственно.


По информации пресс-службы Иркутского областного суда
суд компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Водитель отсудила у мэрии Иркутска 197 тысяч
Водитель отсудила у мэрии Иркутска 197 тысяч
Власть, 16.11.2020
Причиной аварии стал колодец с неисправной крышкой

Советник главы Бурятии заразился коронавирусом
Советник главы Бурятии заразился коронавирусом
Власть, 16.11.2020
Алдар Бадмаев лечится в больнице
В Бурятии назначили нового главврача детской больницы
В Бурятии назначили нового главврача детской больницы
Власть, 16.11.2020
Новый главврач детской больницы пришёл из республиканской клинической больницы
Замгубернатора Забайкалья шесть часов поработала врачом в «красной зоне»
Замгубернатора Забайкалья шесть часов поработала врачом в «красной зоне»
Власть, 16.11.2020
Аягма Ванчикова рассказала о «жутчайшей усталости»
Главный санврач Бурятии призвал сидеть дома две недели
Главный санврач Бурятии призвал сидеть дома две недели
Власть, 16.11.2020
Жителей Бурятии просят максимально ограничить круг общения
Глава Бурятии: «Если не переломим ситуацию, можем закрыться надолго»
Глава Бурятии: «Если не переломим ситуацию, можем закрыться надолго»
Власть, 14.11.2020
Представляем полный текст обращения Алексея Цыденова по поводу закрытия торговых центров и общепита и других ограничительных мер
Мэрия Улан-Удэ заверила, что Игорь Шутенков здоров
Мэрия Улан-Удэ заверила, что Игорь Шутенков здоров
Власть, 13.11.2020
В администрации города опровергли слухи о том, что мэр заболел
В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро
В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро
Власть, 13.11.2020
Целое озеро бесплатно досталось бизнесмену, который незаконно возвёл турбазу
Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Власть, 13.11.2020
Наталья Ганькина обратилась в республиканское МВД
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Власть, 13.11.2020
Глава полпредства Бурятии ответил на комментарий, что «одной болтовнёй народ не накормишь»
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Власть, 12.11.2020
Дмитрий Бердников займётся вопросами строительства Ленского моста
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Власть, 12.11.2020
Отмечается, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^