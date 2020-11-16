 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

15 ноября

Популярное

Замгубернатора Забайкалья шесть часов поработала врачом в «красной зоне»

Замгубернатора Забайкалья шесть часов поработала врачом в «красной зоне»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Аягма Ванчикова рассказала о «жутчайшей усталости»

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 14 ноября погрузилась в работу врача в читинской поликлинике для пациентов с коронавирусом. Ванчикова отработала с больными шесть часов, сообщили в пресс-службе правительства края.

О нелёгких условиях труда замгубернатора рассказала сразу после выхода из «красной зоны».

- В последнее время немного совестно. Просто потому, что я врач, я вижу, что происходит в системе здравоохранения в последнее время, как наши медики сражаются ежедневно с невидимым врагом на поле боя. Чувство возникает, что свою помощь, свою лепту надо внести. Сегодня утром я проснулась с этим беспокойством, решила посмотреть ситуацию изнутри, поработать в моноклинике, - сказала Аягма Ванчикова.

Вице-губернатор облачилась в защитный костюм. Она отметила, что амуниция значительно усложняет рабочий процесс.

- Я была шесть часов в смене, жутчайшая усталость, голова болит от резинки, которая давит на голову, действительно жарко, тяжело дышать в респираторе, - добавила Аягма Ванчикова. - Но ситуация такая, что необходимо работать. Я попробовала на практически всех этапах поработать за врачей. Тяжело было на этапе выписки больничного листа - надо смотреть в экран, маленькие буквы, очки запотевают, неудобно работать на клавиатуре.

Работа в медучреждении организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Развёрнуты фильтры на входе, дальше при поддержке холл-менеджеров работает маршрутизация. Для этой работы привлечены студенты-медики. Около 50 студентов помогают ускорить работу, сократить очереди.

Первичный приём происходит на первом-втором этаже в семи кабинетах. Вторичный приём производится с другого входа, там принимают пациентов с подтверждённым диагнозом.

Аягма Ванчикова призвала забайкальцев посещать моноклинику по возможности в ночное время.

- Каждые сутки становится всё меньше пациентов, за последние 24 часа это около 600 человек, что тоже немало. Они в основном все были в дневной смене. Напоминаю, что ведётся круглосуточный прием. Основная часть пациентов принята до 20.00, с 20.00 до 00.00 – 50 пациентов, а с полуночи до восьми утра – семь пациентов. По возможности, конечно, можно приходить в ночное время,- подчеркнула она.

За сутки проведено порядка 150 рентгенов, это позволило значительно снять нагрузку с компьютерных томографов. Пневмонию не выявили у 80% человек. Это значит, что течение болезни идёт в легкой форме, такие пациенты не помещаются в моностационары.

Замгубернатора попросила забайкальцев с большим участием и вниманием относиться к труду врачей.

В Забайкальском крае с начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 15 752. Из них 12 341 человек победил заболевание. 16 ноября установлен очередной антирекорд – зарегистрировано 266 новых заболевших за сутки.

Аягма Ванчикова окончила Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 1997 году. С 1999 по 2005 годы Ванчикова работала врачом-хирургом, а после перешла на госслужбу. Сделала карьеру до руководителя регионального управления Росздравнадзора. В правительство Забайкальского края попала в 2016 году, возглавив блок по социальным вопросам.


коронавирус врачи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Замгубернатора Забайкалья шесть часов поработала врачом в «красной зоне»
Замгубернатора Забайкалья шесть часов поработала врачом в «красной зоне»
Власть, 16.11.2020
Аягма Ванчикова рассказала о «жутчайшей усталости»
Главный санврач Бурятии призвал сидеть дома две недели
Главный санврач Бурятии призвал сидеть дома две недели
Власть, 16.11.2020
Жителей Бурятии просят максимально ограничить круг общения
Глава Бурятии: «Если не переломим ситуацию, можем закрыться надолго»
Глава Бурятии: «Если не переломим ситуацию, можем закрыться надолго»
Власть, 14.11.2020
Представляем полный текст обращения Алексея Цыденова по поводу закрытия торговых центров и общепита и других ограничительных мер
Мэрия Улан-Удэ заверила, что Игорь Шутенков здоров
Мэрия Улан-Удэ заверила, что Игорь Шутенков здоров
Власть, 13.11.2020
В администрации города опровергли слухи о том, что мэр заболел
В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро
В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро
Власть, 13.11.2020
Целое озеро бесплатно досталось бизнесмену, который незаконно возвёл турбазу
Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Власть, 13.11.2020
Наталья Ганькина обратилась в республиканское МВД
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Власть, 13.11.2020
Глава полпредства Бурятии ответил на комментарий, что «одной болтовнёй народ не накормишь»
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Власть, 12.11.2020
Дмитрий Бердников займётся вопросами строительства Ленского моста
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Власть, 12.11.2020
Отмечается, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Власть, 12.11.2020
Если у руководства Народного Хурала нет жилья, аренду оплачивает бюджет
Скончался первый президент Бурятии
Скончался первый президент Бурятии
Власть, 12.11.2020
Леонид Потапов умер на 86-м году жизни
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
Власть, 11.11.2020
Заявки на новый конкурс подал 31 глава

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^