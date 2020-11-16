Замгубернатора Забайкалья шесть часов поработала врачом в «красной зоне»

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Аягма Ванчикова рассказала о «жутчайшей усталости»



Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 14 ноября погрузилась в работу врача в читинской поликлинике для пациентов с коронавирусом. Ванчикова отработала с больными шесть часов, сообщили в пресс-службе правительства края.



О нелёгких условиях труда замгубернатора рассказала сразу после выхода из «красной зоны».



- В последнее время немного совестно. Просто потому, что я врач, я вижу, что происходит в системе здравоохранения в последнее время, как наши медики сражаются ежедневно с невидимым врагом на поле боя. Чувство возникает, что свою помощь, свою лепту надо внести. Сегодня утром я проснулась с этим беспокойством, решила посмотреть ситуацию изнутри, поработать в моноклинике, - сказала Аягма Ванчикова.



Вице-губернатор облачилась в защитный костюм. Она отметила, что амуниция значительно усложняет рабочий процесс.



- Я была шесть часов в смене, жутчайшая усталость, голова болит от резинки, которая давит на голову, действительно жарко, тяжело дышать в респираторе, - добавила Аягма Ванчикова. - Но ситуация такая, что необходимо работать. Я попробовала на практически всех этапах поработать за врачей. Тяжело было на этапе выписки больничного листа - надо смотреть в экран, маленькие буквы, очки запотевают, неудобно работать на клавиатуре.



Работа в медучреждении организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Развёрнуты фильтры на входе, дальше при поддержке холл-менеджеров работает маршрутизация. Для этой работы привлечены студенты-медики. Около 50 студентов помогают ускорить работу, сократить очереди.



Первичный приём происходит на первом-втором этаже в семи кабинетах. Вторичный приём производится с другого входа, там принимают пациентов с подтверждённым диагнозом.



Аягма Ванчикова призвала забайкальцев посещать моноклинику по возможности в ночное время.



- Каждые сутки становится всё меньше пациентов, за последние 24 часа это около 600 человек, что тоже немало. Они в основном все были в дневной смене. Напоминаю, что ведётся круглосуточный прием. Основная часть пациентов принята до 20.00, с 20.00 до 00.00 – 50 пациентов, а с полуночи до восьми утра – семь пациентов. По возможности, конечно, можно приходить в ночное время,- подчеркнула она.



За сутки проведено порядка 150 рентгенов, это позволило значительно снять нагрузку с компьютерных томографов. Пневмонию не выявили у 80% человек. Это значит, что течение болезни идёт в легкой форме, такие пациенты не помещаются в моностационары.



Замгубернатора попросила забайкальцев с большим участием и вниманием относиться к труду врачей.



В Забайкальском крае с начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 15 752. Из них 12 341 человек победил заболевание. 16 ноября установлен очередной антирекорд – зарегистрировано 266 новых заболевших за сутки.



Аягма Ванчикова окончила Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 1997 году. С 1999 по 2005 годы Ванчикова работала врачом-хирургом, а после перешла на госслужбу. Сделала карьеру до руководителя регионального управления Росздравнадзора. В правительство Забайкальского края попала в 2016 году, возглавив блок по социальным вопросам.





