Суд вынес мягкое наказание
В Кижингинском районе Бурятии суд прекратил уголовное дело главы села, который незаконно продал многоквартирный дом.
В августа 2019 года глава села составил фиктивные документы на продажу аварийного, непригодного для проживания многоквартирного дома местному индивидуальному предпринимателю. Бизнесмену дом понадобился, чтобы демонтировать здание и распродать пригодные для использования материалы.
На тот момент дом считался заброшенным, квартиры были покинуты гражданами, однако их право собственности на них сохранялось.
- После возбуждения уголовного дела чиновник признал свою вину, раскаялся. Он возместил ущерб за вред, причинённый имуществу собственникам дома. В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следствие и суд посчитали возможным применить к подозреваемому судебный штраф и прекратить уголовное дело, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Постановлением суда главе поселения назначен судебный штраф в размере 35 тысяч рублей.
В Бурятии главу села наказали за продажу многоквартирного дома
Власть, Фото:
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