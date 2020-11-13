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В Бурятии главу села наказали за продажу многоквартирного дома

В Бурятии главу села наказали за продажу многоквартирного дома
Власть,  Фото:pixabay.com
Суд вынес мягкое наказание

В Кижингинском районе Бурятии суд прекратил уголовное дело главы села, который незаконно продал многоквартирный дом.

В августа 2019 года глава села составил фиктивные документы на продажу аварийного, непригодного для проживания многоквартирного дома местному индивидуальному предпринимателю. Бизнесмену дом понадобился, чтобы демонтировать здание и распродать пригодные для использования материалы.

На тот момент дом считался заброшенным, квартиры были покинуты гражданами, однако их право собственности на них сохранялось.

- После возбуждения уголовного дела чиновник признал свою вину, раскаялся. Он возместил ущерб за вред, причинённый имуществу собственникам дома. В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следствие и суд посчитали возможным применить к подозреваемому судебный штраф и прекратить уголовное дело, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Постановлением суда главе поселения назначен судебный штраф в размере 35 тысяч рублей.

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