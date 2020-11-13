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Мэрия Улан-Удэ заверила, что Игорь Шутенков здоров

Мэрия Улан-Удэ заверила, что Игорь Шутенков здоров
Власть,  Фото:страница Игоря Шутенкова
В администрации города опровергли слухи о том, что мэр заболел

В мэрии Улан-Удэ прокомментировали слухи касательно мэра Игоря Шутенкова. Первыми на то, что в последнее время нет новой информации о деятельности мэра, обратили внимание бурятские журналисты.

В пресс-службе мэрии «Байкал-Daily» заверили, что Игорь Шутенков здоров.

- Вчера мэр в рамках рабочего выезда (без СМИ) проконтролировал ход реконструкции канализационного коллектора в 20 а квартале. Это большой проект для города. Здесь идёт ремонт существующего напорного коллектора с изменением диаметра и прокладка резервного ствола. Общая протяжённость трассы канализационного коллектора после реконструкции составит 4635,5 м. Финансовая поддержка в размере 93 млн. рублей на реализацию проекта получена от правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, идёт работа по республиканскому проекту «Воздух». Его цель – кардинальное снижение загрязнения воздуха.

- Запущено несколько реальных процессов, нужных для дальнейшей работы, для принятия решений. Диагностика проблемы, её детализация на карте, определение потребностей в финансировании и т. д. Также идёт работа по распределению бюджета на 2021 год, - заключили в мэрии.

мэр
 
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