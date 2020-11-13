 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро

В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро
Власть,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Целое озеро бесплатно досталось бизнесмену, который незаконно возвёл турбазу

В 2018 году общественный резонанс приобрело дело о незаконном предоставлении администрацией Северо-Байкальского района Бурятии бесплатно в собственность гражданину озера Личимо (Личемо) площадью более 250 тыс. кв.м. Неслыханный подарок – целое озеро – власти провели под видом земельного участка. Об этом рассказали в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

На побережье озера бизнесмен незаконно возвёл дом, летнюю беседку, баню-сауну – всё это стало базой отдыха. За проход к озеру взималась плата. 



На момент прокурорской проверки база отдыха функционировала и была выставлена на продажу вместе с озером за 32,8 млн. рублей.

Прокурор обратился в суд с иском, по результатам рассмотрения которого природное озеро Личимо возвращено в собственность государства. На бизнесмена возложена обязанность снести самовольные постройки.

- К настоящему моменту решение суда фактически исполнено, озеро Личимо возвращено государству, а самовольная турбаза «Улов» снесена в полном объёме, - сообщает Байкальская природоохранная прокуратура.

В отношении главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Северобайкальский городской суд уголовное преследование прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Впрочем, в природоохранной прокуратуре отмечают, что это свидетельствует о признании вины и является не реабилитирующим основанием.

Северобайкальский городской суд вынес частное постановление, в котором обратил внимание главы Бурятии на факты нарушений закона вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей главой Северо-Байкальского района. 
халатность природоохранная прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро
В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро
Власть, 13.11.2020
Целое озеро бесплатно досталось бизнесмену, который незаконно возвёл турбазу
Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Детский омбудсмен Бурятии подключилась к делу о кусачей собаке
Власть, 13.11.2020
Наталья Ганькина обратилась в республиканское МВД
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Власть, 13.11.2020
Глава полпредства Бурятии ответил на комментарий, что «одной болтовнёй народ не накормишь»
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Власть, 12.11.2020
Дмитрий Бердников займётся вопросами строительства Ленского моста
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Власть, 12.11.2020
Отмечается, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Власть, 12.11.2020
Если у руководства Народного Хурала нет жилья, аренду оплачивает бюджет
Скончался первый президент Бурятии
Скончался первый президент Бурятии
Власть, 12.11.2020
Леонид Потапов умер на 86-м году жизни
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
Власть, 11.11.2020
Заявки на новый конкурс подал 31 глава
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Власть, 11.11.2020
Прежний руководитель Сергей Щепин скончался
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Власть, 11.11.2020
Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида
Монголия обвиняет Бурятию
Монголия обвиняет Бурятию
Власть, 11.11.2020
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
Власть, 11.11.2020
За основу будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Власть, 11.11.2020
Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^