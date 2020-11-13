В Бурятии прекратили дело главы района за подаренное озеро





В 2018 году общественный резонанс приобрело дело о незаконном предоставлении администрацией Северо-Байкальского района Бурятии бесплатно в собственность гражданину озера Личимо (Личемо) площадью более 250 тыс. кв.м. Неслыханный подарок – целое озеро – власти провели под видом земельного участка. Об этом рассказали в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.На побережье озера бизнесмен незаконно возвёл дом, летнюю беседку, баню-сауну – всё это стало базой отдыха. За проход к озеру взималась плата.На момент прокурорской проверки база отдыха функционировала и была выставлена на продажу вместе с озером за 32,8 млн. рублей.Прокурор обратился в суд с иском, по результатам рассмотрения которого природное озеро Личимо возвращено в собственность государства. На бизнесмена возложена обязанность снести самовольные постройки.- К настоящему моменту решение суда фактически исполнено, озеро Личимо возвращено государству, а самовольная турбаза «Улов» снесена в полном объёме, - сообщает Байкальская природоохранная прокуратура.В отношении главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Северобайкальский городской суд уголовное преследование прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Впрочем, в природоохранной прокуратуре отмечают, что это свидетельствует о признании вины и является не реабилитирующим основанием.Северобайкальский городской суд вынес частное постановление, в котором обратил внимание главы Бурятии на факты нарушений закона вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей главой Северо-Байкальского района.