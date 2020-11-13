Бизнес-омбудсменом Иркутской области назначен экс-депутат

Он приступит к работе с 16 ноября



Бывший депутат Законодательного Собрания Иркутской области и думы Иркутска Андрей Лабыгин назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующий Указ 12 ноября подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщает минэкономразвития Иркутской области.



Кобзев предложил предпринимательскому сообществу рассмотреть на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей кандидатуру Андрея Лабыгина после того, как 30 сентября досрочно покинул этот пост Андрей Капитонов.



В октябре был проведён сбор мнений о предложенной кандидатуре. С 7 по 21 октября в министерство экономического развития поступило 170 мнений представителей предпринимательского сообщества о кандидатуре Андрея Лабыгина. 81,8% из них - положительных.



К исполнению обязанностей уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин приступит с 16 ноября. Срок полномочий бизнес-омбудсмена - пять лет.





