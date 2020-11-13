Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза

Глава полпредства Бурятии ответил на комментарий, что «одной болтовнёй народ не накормишь»
Зампред правительства Бурятии – глава полномочного представительства республики при президенте Антон Виноградов, прежде занимавший пост министра по инвестициям, дал ответ, какая от его работы реальная польза.
Накануне, 12 ноября, Антон Виноградов поделился в Facebook фотографиями с форума «Сильные идеи для нового времени». Форум состоялся в Сочи.
«С Главой Республики принимаю участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Делимся положительным инвестиционным опытом, сделками по концессии и ГЧП между регионами РФ в сфере туризма, социальной сферы, сельского хозяйства. Интересный доклад Главы Республики о национальных тропах. Обсуждаем, с какими вызовами столкнулась страна в связи с ковидом (на примере Москвы и Московской области), через какое время произойдёт оздоровление экономики и как оно будет происходить. Очень интересные в этой связи выступления Белоусова А.Р., Собянина С.С., Воробьева А.Ю.», - написал Виноградов.
Он добавил, что сам занимается на форуме налаживанием контактов с новыми инвесторами Бурятии. Перечислил, для каких отраслей: это туризм, горно-рудная промышленность, сельское хозяйство, промышленность. Также Антон Виноградов добавил, что идёт обсуждение новых резидентов для ТОР (территория опережающего развития) «Бурятия».
В комментариях пользователь попросил главу полпредства Бурятии назвать, какая реальная польза от его работы. «Одной болтовней народ не накормишь», - добавил пользователь.
Виноградов этот комментарий не обошёл стороной. В ответ он написал пять пунктов.
Первый из них – строительство центра ядерной медицины в Улан-Удэ, который уже начал строиться. Виноградов напомнил, что сам работал с инвестором. «Сейчас активная фаза строительства, срок сдачи объекта 4 квартал 2021 г, объём инвестиций в проект 1,1 млрд рублей, 80 рабочих мест. Это первый в России проект, реализуемых по концессии, уже находящийся в стадии строительства», - написал глава полпредства Бурятии.
Во втором пункте он сообщил о найденном инвесторе («Вершина девелопмент») и заключенном инвестиционном соглашении по строительству трёх солнечных электростанций в Тарбагатайском, Кяхтинском и Кабанском районе по 15 МВТ каждая. Объём инвестиций - 6,5 млрд рублей. Сдача объекта была в ноябре 2019 года. Сформировано более 100 рабочих мест, уточнил Антон Виноградов.
В третьем пункте он указал строительство первой очереди гусиноозёрских теплиц в Селенгинском районе с общим объёмом инвестиций 15,2 млрд рублей.
- Инвестором вложено 571 млн рублей, проект направлен на круглогодичные выращивание помидоров и огурцов в закрытом грунте, - напомнил Виноградов.
Также он сообщил об инвесторе, ставшем резидентом ТОР «Бурятия», который намерен построить в Кабанском районе бройлерную птицефабрику. Сейчас, по словам Виноградова, инвестор разрабатывает проектно-сметную документацию.
Завершил свой список глава полпредства проектом строительства центра обработки данных в Мухоршибирском районе:
- Найден инвестор и разрабатывается проектно-сметная документация по строительству центра обработки данных в Мухоршибирском районе республики, объём инвестиций - 800 млн рублей. Инвестор включён в ТОР, около 50 высокотехнологичных рабочих мест для выпускников технических специальностей.
- За 2 года Республика Бурятия в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ переместилась с 76 на 32 место и заняла второе место на Дальнем Востоке по реализации проектов ГЧП и концессий, - заключил в своём комментарии Антон Виноградов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Антон Виноградов, бывший министр Бурятии по инвестициям, возглавил полпредство республики при президенте России в мае 2019 года, сперва с приставкой «и.о». Прошлым летом Хурал дал согласие на официальное назначение Виноградова главой полпредства.
С сентября 2019 года пост министра по инвестициям занимает Дарья Архинчеева.
Антон Виноградов ответил, есть ли от него реальная польза
Власть, Фото:
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