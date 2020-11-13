 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

Пенсионный фонд в Бурятии оштрафовали за бывшего налоговика

Пенсионный фонд в Бурятии оштрафовали за бывшего налоговика
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
О нарушении сообщила прокуратура

Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности Центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Бурятии.

По закону, работодатель, беря на работу бывшего государственного или муниципального служащего, который уволился с этой работы меньше двух лет назад, обязан сообщать о заключении трудового договора работодателю по последнему месту службы работника.

- Проверкой установлено, что пенсионный орган уведомление о трудоустройстве бывшего государственного служащего, ранее проходившего службу в налоговом органе, по предыдущему месту его службы не направил, - сообщает прокуратура Бурятии.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Штраф оплачен, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
пенсионный фонд России прокуратура штраф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Власть, 12.11.2020
Дмитрий Бердников займётся вопросами строительства Ленского моста
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Власть, 12.11.2020
Отмечается, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Власть, 12.11.2020
Если у руководства Народного Хурала нет жилья, аренду оплачивает бюджет
Скончался первый президент Бурятии
Скончался первый президент Бурятии
Власть, 12.11.2020
Леонид Потапов умер на 86-м году жизни
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
Власть, 11.11.2020
Заявки на новый конкурс подал 31 глава
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Назначен временный начальник Бурприроднадзора
Власть, 11.11.2020
Прежний руководитель Сергей Щепин скончался
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Власть, 11.11.2020
Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида
Монголия обвиняет Бурятию
Монголия обвиняет Бурятию
Власть, 11.11.2020
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
Власть, 11.11.2020
За основу будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Власть, 11.11.2020
Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район
В Бурятии наказали тункинского чиновника
В Бурятии наказали тункинского чиновника
Власть, 11.11.2020
Муниципальный служащий дал поблажку частной компании
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Власть, 10.11.2020
Бурятский павильон в Сочи принял очередного высокого гостя
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Власть, 10.11.2020
Бывший руководитель Росграницы, находящийся в колонии, вину не признаёт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^