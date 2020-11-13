Пенсионный фонд в Бурятии оштрафовали за бывшего налоговика

О нарушении сообщила прокуратура
Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности Центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Бурятии.
По закону, работодатель, беря на работу бывшего государственного или муниципального служащего, который уволился с этой работы меньше двух лет назад, обязан сообщать о заключении трудового договора работодателю по последнему месту службы работника.
- Проверкой установлено, что пенсионный орган уведомление о трудоустройстве бывшего государственного служащего, ранее проходившего службу в налоговом органе, по предыдущему месту его службы не направил, - сообщает прокуратура Бурятии.
В отношении юридического лица возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Штраф оплачен, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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