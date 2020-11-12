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Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии

Экс-мэр Иркутска получил должность в Якутии
Власть, 
Дмитрий Бердников займётся вопросами строительства Ленского моста

Бывший мэр Иркутска Бердников Дмитрий назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии. Соответствующий указ подписал главы Республики Саха (Якутии) 12 ноября.

Он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.

Должность учреждена за счёт вакантных должностей в органах власти республики.

- Необходимость назначения отдельного должностного лица в ранге первого заместителя председателя правительства Якутии обоснована началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лена, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти, - пояснили в пресс-службе правительства Якутии.

Справка:

Бердников Дмитрий Викторович родился в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области.

Окончил Иркутский ордена Красного знамени Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал мастером и дослужился до главного инженера треста «ВостокСантехМонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области.

В сентябре 2014 года избран депутатом и председателем Думы города Иркутска.

В марте 2015 года депутатами Думы наделен полномочиями мэра Иркутска.

В марте 2020 года назначен первым заместителем губернатора Иркутской области.

12 ноября 2020 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутии).
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