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Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова

Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Власть,  Фото:pixabay.com
Отмечается, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки

Как сообщал «Байкал-Daily», ушёл из жизни первый президент Бурятии Леонид Потапов. Ему было 85 лет. В правительстве Бурятии уже пообещали оказать необходимую помощь семье с проведением похорон.

К соболезнованиям присоединился коллектив Улан-Удэнского авиазавода.

- Ушёл из жизни выдающийся руководитель, талантливый организатор и политический деятель. Трудно переоценить вклад Леонида Васильевича в развитие республики. В самое тяжёлое для нашего государства время он добился поступательного развития Бурятии по всем направлениям, уделяя особое внимание авиационному заводу, - говорится в сообщении.

Представители авиазавода отмечают, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки, участвовал в выставках, помогал заключать контракты в тот период, когда предприятие никому не было известно, когда осталось один на один со своими проблемами.

- Он не понаслышке знал трудности авиазавода и прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить не только его выживание, но и развитие. Его деловые и личные качества оказывали влияние на укрепление взаимоотношений с зарубежными партнерами, - говорится в сообщении авиазавода. – Леонид Васильевич постоянно находился в гуще событий. И после сложения полномочий президента Бурятии продолжал трудиться на благо республики. В составе консультативной комиссии Госсовета РФ принимал активное участие в разработке стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона - Бурятии, Иркутской и Читинской областей.


Улан-Удэнский авиазавод
 
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