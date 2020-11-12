Отмечается, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки
Как сообщал «Байкал-Daily», ушёл из жизни первый президент Бурятии Леонид Потапов. Ему было 85 лет. В правительстве Бурятии уже пообещали оказать необходимую помощь семье с проведением похорон.
К соболезнованиям присоединился коллектив Улан-Удэнского авиазавода.
- Ушёл из жизни выдающийся руководитель, талантливый организатор и политический деятель. Трудно переоценить вклад Леонида Васильевича в развитие республики. В самое тяжёлое для нашего государства время он добился поступательного развития Бурятии по всем направлениям, уделяя особое внимание авиационному заводу, - говорится в сообщении.
Представители авиазавода отмечают, что Потапов лично занимался вопросами продвижения техники Улан-Удэнского авиазавода на международные рынки, участвовал в выставках, помогал заключать контракты в тот период, когда предприятие никому не было известно, когда осталось один на один со своими проблемами.
- Он не понаслышке знал трудности авиазавода и прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить не только его выживание, но и развитие. Его деловые и личные качества оказывали влияние на укрепление взаимоотношений с зарубежными партнерами, - говорится в сообщении авиазавода. – Леонид Васильевич постоянно находился в гуще событий. И после сложения полномочий президента Бурятии продолжал трудиться на благо республики. В составе консультативной комиссии Госсовета РФ принимал активное участие в разработке стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона - Бурятии, Иркутской и Читинской областей.
Улан-удэнский авиазавод принёс соболезнования родным Леонида Потапова
Власть, Фото:
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