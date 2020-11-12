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Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья

Бурятским депутатам хотят назначить предел выплат на аренду жилья
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Если у руководства Народного Хурала нет жилья, аренду оплачивает бюджет

В Бурятии депутату Народного Хурала, работающему на оплачиваемой основе и не имеющему благоустроенного жилья в Улан-Удэ, гарантировано предоставление служебного жилого помещения. Законом установлено, что до получения жилплощади такому депутату возмещаются расходы по аренде жилья, либо расходы по оплате гостиницы.

Сейчас решено внести изменение в республиканский закон о статусе депутата Народного Хурала, установив лимит по оплате арендного жилья.

«Предельный размер оплаты за арендованное жилое помещение, равный 16 тысяч рублей (с учётом налогов) в месяц», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

За гостиничный номер лимит был установлен раньше – не более пяти тысяч рублей в сутки.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится 26 ноября.

Отметим, депутатов, работающих в Хурале за зарплату, 15 из 66-ти человек. Это председатель парламента, два его заместителя, а также председатели шести комитетов и их замы. У всех действующих руководителей имеется в собственности своё жильё.



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