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В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего

В Бурятии главы поселений борются за звание лучшего
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки на новый конкурс подал 31 глава

Сегодня, 11 ноября, в Бурятии прошёл второй день республиканского конкурса «Лучший глава городского, сельского поселения». Конкурс приурочен к 25-летию органов местного самоуправления.

Предложение о проведении такого конкурса поступило из Кабанского района во время рабочего визита главы Бурятии Алексея Цыденова в декабре прошлого года.

- По итогам рабочей поездки вышло протокольное поручение главы Бурятии о подготовке бюджетной заявки в республиканский бюджет на финансовое обеспечения республиканского конкурса, о подготовке нормативно-правовых документов. Постановлением правительства республики за № 250 от 7 мая 2020 года утверждены условия, порядок организации и проведения конкурса. Конкурс будет проводится ежегодно в ноябре, - рассказал зампредседателя правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.

На конкурс подали заявки 31 глава городских и сельских поселений. Из-за угрозы распространения коронавируса защита проекта проходила онлайн, на платформе ZOOM.

Главы поселений представляли различные проекты: от создания или благоустройства туристических зон, до производства топливных гранул.

Большую заинтересованность у членов комиссии, в которую вошли представители различных министерств и ведомств, вызвал проект по строительству мемориала памяти воинам-односельчанам в селе Тамир Кяхтинского района.

Глава поселения рассказал, что из села на Великую Отечественную войну ушли 410 человек.

- О боевом пути каждого мы можем кратко рассказать. Также во время поиска выявлены факты участия односельчан в других воинах XX века. Это поход в Китай, русско-японская война, там участвовало шесть наших казаков, первая мировая война, участвовало восемь наших казаков, события на КВЖД – восемь кавалеристов, конфликт на реке Халхин-Гол – восемь красноармейцев, - отметил глава села Тамир Юрий Климов.

Строительство мемориала началось в 2016 году, до сих пор продолжается, но уже близко к завершению. Всего на возведение было затрачено более 1,5 миллионов рублей. Деньги были взяты частично из бюджета, а также собраны ТОСами, местными жителями. Базирующаяся неподалёку воинская часть отдала пушку ЗИС-3.

- На сегодняшний день постройка мемориала завершена на 85%. Для окончательного завершения строительства необходимо провести работы на общую сумму 556 тысяч рублей, - добавил Юрий Климов.

Председатель комитета территориального развития администрации главы Бурятии Виктор Аюшеев выразил благодарность главе Тамира за реализацию такого масштабного и тяжёлого проекта.

- На два миллиона не каждое сельское поселение согласится такую работу организовать. То, что вы сделали для памяти ветеранам, вам большое спасибо за работу, - отметил Виктор Аюшеев.

Всего 11 ноября свои проекты представили 16 конкурсантов. Накануне таких было 15. Результаты конкурса будут подведены 13 ноября.

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II и III степеней, а также денежными премиями: за 1 место - в размере 60 тысяч рублей, за 2 место - 50 тысяч рублей, за третье место - 40 тысяч рублей.
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