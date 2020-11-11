 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали

Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Власть,  Фото:www.irk.gov.ru
Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида

Депутаты Законодательного Собрания согласовали кандидатуру Андрея Козлова на должность первого заместителя губернатора Иркутской области. Решение было принято сегодня по итогам тайного голосования на сессии, сообщает пресс-служба Заксобрания.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в областном правительстве Андрей Козлов будет заниматься вопросами обеспечения жителей Иркутской области, лечебных учреждений и аптек всем необходимым в период пандемии коронавируса. Также Кобзев отметил разносторонний опыт кандидата, проявившего себя на службе в правоохранительных органах, банковской системе и бизнесе.

Андрей Козлов, выступая на сессии, отметил, что вопросы маршрутизации больных, стратегический анализ ситуации, обеспечение безопасности и обеспечение жителей необходимыми лекарственными препаратами – это основные задачи, поставленные на сегодняшний день. Сейчас, добавил он, Иркутская область является лидером по количеству проводимых тестов в Сибирском федеральном округе – около 10 тысяч в день. В ближайшее время будут открыты дополнительные коечные места в Ангарске, Шелехове и Тайшете.

По итогам голосования кандидатура Андрея Козлова большинством голосов депутатов была согласована для назначения на должность первого заместителя губернатора.


назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Власть, 11.11.2020
Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида
Монголия обвиняет Бурятию
Монголия обвиняет Бурятию
Власть, 11.11.2020
Медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
Власть, 11.11.2020
За основу будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Алексею Цыденову представили нового начальника Бурятской таможни
Власть, 11.11.2020
Новый руководитель Бурятской таможни уже съездил в Кяхтинский район
В Бурятии наказали тункинского чиновника
В Бурятии наказали тункинского чиновника
Власть, 11.11.2020
Муниципальный служащий дал поблажку частной компании
Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности
Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности
Власть, 11.11.2020
С 21 октября зафиксировано 1130 несоблюдений санитарно-эпидемиологических норм
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Власть, 10.11.2020
Бурятский павильон в Сочи принял очередного высокого гостя
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Власть, 10.11.2020
Бывший руководитель Росграницы, находящийся в колонии, вину не признаёт
Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза
Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза
Власть, 09.11.2020
«Владимир Путин» побеседовал с ректором о коронавирусе и общежитиях
Бурятию похвалили за Ледовый дворец
Бурятию похвалили за Ледовый дворец
Власть, 09.11.2020
Бурятия стала единственным регионом с успешным примером государственно-частного партнёрства по нацпроекту
В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот
В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот
Власть, 09.11.2020
Подобный семинар-дискуссия прошёл в Бурятии впервые
Главный санврач страны посоветовала отмечать Новый год дома
Главный санврач страны посоветовала отмечать Новый год дома
Власть, 09.11.2020
Анна Попова также рекомендует отметить праздник на даче
Минприроды Бурятии проверят правоохранительные органы
Минприроды Бурятии проверят правоохранительные органы
Власть, 09.11.2020
Счётная палата вскрыла серьёзные нарушения в министерстве природных ресурсов Бурятии
Сельский глава в Бурятии затянул с регистрацией устава
Сельский глава в Бурятии затянул с регистрацией устава
Власть, 09.11.2020
Виновника наказали предупреждением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^