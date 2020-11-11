Андрей Козлов займётся вопросами по борьбе с распространением ковида
Депутаты Законодательного Собрания согласовали кандидатуру Андрея Козлова на должность первого заместителя губернатора Иркутской области. Решение было принято сегодня по итогам тайного голосования на сессии, сообщает пресс-служба Заксобрания.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в областном правительстве Андрей Козлов будет заниматься вопросами обеспечения жителей Иркутской области, лечебных учреждений и аптек всем необходимым в период пандемии коронавируса. Также Кобзев отметил разносторонний опыт кандидата, проявившего себя на службе в правоохранительных органах, банковской системе и бизнесе.
Андрей Козлов, выступая на сессии, отметил, что вопросы маршрутизации больных, стратегический анализ ситуации, обеспечение безопасности и обеспечение жителей необходимыми лекарственными препаратами – это основные задачи, поставленные на сегодняшний день. Сейчас, добавил он, Иркутская область является лидером по количеству проводимых тестов в Сибирском федеральном округе – около 10 тысяч в день. В ближайшее время будут открыты дополнительные коечные места в Ангарске, Шелехове и Тайшете.
По итогам голосования кандидатура Андрея Козлова большинством голосов депутатов была согласована для назначения на должность первого заместителя губернатора.
Кандидатуру на пост первого замгубернатора Иркутской области согласовали
Власть, Фото:
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