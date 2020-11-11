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В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот

В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Правительством Бурятии рассматривается возможность введения дополнительных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За основу инициатив будут взяты идеи, предложенные в ходе семинара-дискуссии «Дети всей страны», прошедшего в республике с 5 по 7 ноября

Глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам семинара-дискуссии обсудил с представителями профильных министерств и ведомств возможности грантовой поддержки детей-сирот, а также их сопровождение при поступлении и во время учёбы в высших и средних учебных заведениях, возможности проведения семинаров по юридическим и другим аспектам.

- В республике назрел вопрос по дополнительному стимулированию социальной системы для поддержки детей-сирот. Первоочередная задача – разработать и внедрить отдельный грантовый конкурс для выпускников детских домов, чтобы они могли получать финансовую поддержку для развития своего стартап-проекта. Также необходимо постинтернатное сопровождение, с этой задачей у нас могут справиться активисты ТОСов, которые на сегодняшний день в районах республики делают большую работу по развитию своих населённых пунктов, являются активными получателями грантов, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщил председатель ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев, республика уже в следующем году может стать пилотным регионом, запустившим грантовый конкурс для детей-сирот.

- В Бурятии мы хотим запустить грантовую поддержку среди студентов из числа детей-сирот. Необходимо их не только финансово поддержать, но и обучить правильно писать гранты. Пусть суммы будут небольшие, двадцать – тридцать тысяч рублей, образно говоря, но, чтобы ребята почувствовали всю значимость. Мы хотим сделать пилотным регионом Бурятию. И дальше распространять этот опыт по другим регионам, - сказал Альберт Сарбалаев.

Помимо этого, глава республики подчеркнул необходимость выделения квот в вузах и ссузах и сопровождения в профориентации для детей, оставшихся не только без родителей, но и без попечителей.

- Прошу минобразования взять на контроль поступление выпускников детских домов, не просто сирот по юридическому статусу, а фактическому, когда он один в жизни. Необходимо посмотреть ситуацию по квотированию мест, чтобы у них был какой-то приоритет, дополнительная возможность поступления или «система дотягивания». Пусть он не поступил, но его надо брать на год на «доучивание». Допустим, пусть это будет 12 класс с предоставлением общежития, «подтягивания», чтобы на следующий год точно поступил. Агентства занятости прошу провести выездные мероприятия в ссузах, где учатся дети-сироты, и в выпускные классы детских домов для профориентации. Провести ребятам лекции на тему, какие вакансии всегда востребованы. Чтобы они понимали, что их точно на работу возьмут, - подчеркнул Алексей Цыденов.
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