В Бурятии наказали тункинского чиновника

Муниципальный служащий дал поблажку частной компании
Прокурорская проверка выявила, что казна муниципального имущества Тункинского района Бурятии нарушила закон о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
- Установлено, что между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков. В нарушение закона и.о. начальника учреждения продлил срок исполнения муниципального контракта, - сообщает прокуратура Бурятии.
Руководителю учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении и.о. начальника муниципального учреждения возбуждено административное дело за изменение условий контракта. Управление федеральной антимонопольной службы по республике назначило ему штраф.
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