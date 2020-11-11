В Бурятии наказали тункинского чиновника

Муниципальный служащий дал поблажку частной компании



Прокурорская проверка выявила, что казна муниципального имущества Тункинского района Бурятии нарушила закон о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.



- Установлено, что между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков. В нарушение закона и.о. начальника учреждения продлил срок исполнения муниципального контракта, - сообщает прокуратура Бурятии.



Руководителю учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Также в отношении и.о. начальника муниципального учреждения возбуждено административное дело за изменение условий контракта. Управление федеральной антимонопольной службы по республике назначило ему штраф.

