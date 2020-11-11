Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности



2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



Статья 15.1. Нарушение требований нормативных правовых актов Республики Бурятия, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Бурятия:



Физические лица от 500 до 1500 руб., должностные лица от 2,5 до 7,5 тысяч руб., юридические лица от 12,5 до 25 тысяч руб.



В правительстве Бурятии продолжает работу ежедневный оперативный штаб по контролю за профилактическими мероприятиями в период распространения новой коронавирусной инфекции. Мобильными группами продолжают фиксироваться нарушения требований по обеспечению противоэпидемических мер в организациях торговли и сферы услуг.В период усиления контрольных мероприятий, с 21 октября 2020 года, зарегистрировано 1130 нарушений в части несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм: нарушение масочного режима, недостаточный объём дезинфекционных мероприятий, отсутствие условий для социального дистанцирования и т.д.В городе Улан-Удэ и районах республики ежедневно проводят рейды 90 мобильных групп. Всего проверками охвачено 14044 объекта. Цель мобильных групп – не только контроль за соблюдением требований указа главы Бурятии об обеспечении эпидемиологической безопасности, но и разъяснительная работа. Члены мобильных групп провели 37478 профилактических бесед с вручением наглядных материалов, памяток об основах профилактики COVID-19. За грубые нарушения или повторные регистрации несоблюдения правил и норм выписано 414 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц.- Несмотря на то, что члены мобильных групп работают в условиях высокого риска заражения, и, к сожалению, заболевают многие, но работу по контролю профилактических мер продолжаем в полном объёме. Результат этой работы виден – мы все замечаем, что и в торговых центрах, и общественном транспорте сейчас очень редко можно встретить людей без масок. В организациях меньше фиксируется повторных нарушений. Наши мобильные группы обязательно возвращаются на проверенные объекты, чтобы проконтролировать, устранены ли нарушения. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, самое серьёзное внимание направлено на объекты туристической отрасли. Скоро начнётся увеличение турпотока и в районы, поэтому уже сейчас в коллективных средствах размещения должны быть чётко организованы противоэпидемические мероприятия, - отметил руководитель оперштаба, заместитель председателя правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Пётр Мордовской.С пятницы, 6 ноября, проведена работа с восемью организациями туротрасли: гостиницами и отелями «Арбат», «Marrakesh», «Тихая гавань», «Прага», «Рубин», «Орда», «Абрамович» и «Отель Улан-Удэ». В данных коллективных средствах размещения организован полный объём профилактических мер.На заседании оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции напомнили об ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований:1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;- на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;- на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа:- на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей;- на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет;- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;- на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.