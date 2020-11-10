Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии

8 ноября павильон Бурятии, расположенный в этнографическом комплексе «Моя Россия» в Сочи, посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фотографией известного политика в бурятском национальном головном уборе поделилась представитель этнопавильона, хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова.
Записала она также короткое видео, на котором Рустам Минниханов дал оценку бурятскому комплексу в Сочи.
- Я бы хотел похвалить наших коллег из Бурятии, - отметил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», павильон Бурятии в этнопарке «Моя Россия» в Сочи открылся в декабре 2016 года. Его работала началась с выставки Буддийской традиционной Сангхи России. В этом павильоне гости могут узнать о культуре и искусстве Бурятии и её национальных обычаях. Экспозиция пользуется большой популярностью у гостей. Среди них немало известных персон.
К примеру, олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин купил здесь две бронзовые фигурки.
Скульптуру также приобрёл российский певец Олег Газманов. «Это искусство мирового уровня», - отмечал певец.
В мае 2018 года павильон посетили президент страны Владимир Путин и премьер-министр республики Индии Нарендра Моди. Высокопоставленные гости остались в восторге от выставки. В ходе экскурсии им подарили бурятские экспонаты.
Известный юморист Сергей Светлаков купил в этом павильоне бурятское целебное масло и чай сагаан дали.
В октябре 2019 года в Сочи проходил саммит «Россия-Африка». В павильон наведались супруги глав африканских государств со своей свитой. Высоким гостьям из Габона, Кот-д’Ивуар, Маврикия, Анголы, Мали, Нигера, Коморы и Кении понравились работы известных бурятских мастеров. Гостьи загадали здесь желания и также прикупили браслеты и чаи.
В конце 2019 года здесь побывал Роберт Турман, известный исследователь буддизма, отец голливудской звезды Умы Турман. Он передал привет жителям Бурятии.