Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии





8 ноября павильон Бурятии, расположенный в этнографическом комплексе «Моя Россия» в Сочи, посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фотографией известного политика в бурятском национальном головном уборе поделилась представитель этнопавильона, хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова.Записала она также короткое видео, на котором Рустам Минниханов дал оценку бурятскому комплексу в Сочи.- Я бы хотел похвалить наших коллег из Бурятии, - отметил он.