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Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии

Президент Татарстана похвалил этнопавильон Бурятии
Власть,  Фото:Саяна Ванчикова
Бурятский павильон в Сочи принял очередного высокого гостя

8 ноября павильон Бурятии, расположенный в этнографическом комплексе «Моя Россия» в Сочи, посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фотографией известного политика в бурятском национальном головном уборе поделилась представитель этнопавильона, хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова.

Записала она также короткое видео, на котором Рустам Минниханов дал оценку бурятскому комплексу в Сочи.

- Я бы хотел похвалить наших коллег из Бурятии, - отметил он.



Как сообщал «Байкал-Daily», павильон Бурятии в этнопарке «Моя Россия» в Сочи открылся в декабре 2016 года. Его работала началась с выставки Буддийской традиционной Сангхи России. В этом павильоне гости могут узнать о культуре и искусстве Бурятии и её национальных обычаях. Экспозиция пользуется большой популярностью у гостей. Среди них немало известных персон.

К примеру, олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин купил здесь две бронзовые фигурки.

Скульптуру также приобрёл российский певец Олег Газманов. «Это искусство мирового уровня», - отмечал певец.

В мае 2018 года павильон посетили президент страны Владимир Путин и премьер-министр республики Индии Нарендра Моди. Высокопоставленные гости остались в восторге от выставки. В ходе экскурсии им подарили бурятские экспонаты.

Известный юморист Сергей Светлаков купил в этом павильоне бурятское целебное масло и чай сагаан дали.

В октябре 2019 года в Сочи проходил саммит «Россия-Африка». В павильон наведались супруги глав африканских государств со своей свитой. Высоким гостьям из Габона, Кот-д’Ивуар, Маврикия, Анголы, Мали, Нигера, Коморы и Кении понравились работы известных бурятских мастеров. Гостьи загадали здесь желания и также прикупили браслеты и чаи.

В конце 2019 года здесь побывал Роберт Турман, известный исследователь буддизма, отец голливудской звезды Умы Турман. Он передал привет жителям Бурятии.


Татарстан
 
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