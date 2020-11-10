Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела

Бывший руководитель Росграницы, находящийся в колонии, вину не признаёт
Рассчитывавший на условно-досрочное освобождение экс-глава Росграницы (ныне это ведомство упразднено) Дмитрий Безделов может задержаться в колонии, сообщает «Коммерсантъ». Связано это в том числе с обвинением в хищении денег при строительстве погранперехода «Кяхта» в Бурятии.
- В ходе прошедших в Тушинском райсуде Москвы прений по очередному делу о мошенничестве при обустройстве госграницы гособвинитель потребовал приговорить его с учетом уже назначенного ранее срока (9 лет) к 12 годам лишения свободы. Таким образом, в случае вынесения обвинительного приговора Дмитрию Безделову грозит ещё три года колонии, - сообщает «Коммерсантъ».
В 2017 году Дмитрий Безделов был приговорён к девятилетнему сроку в составе группы (подельники получили от двух до восьми лет). Он проходил обвиняемым по эпизодам с хищениями при строительстве погранпереходов «Адлер» в Краснодарском крае и «Пограничный» в Приморском крае.
- Дело в том, что в 2015 году, обращаясь с запросом к итальянским властям об экстрадиции Дмитрия Безделова, Генпрокуратура упоминала лишь эти две истории и, согласно закону, расследованию подлежали только они. Эпизоды с хищением 49 млн руб. при строительстве погранпереходов «Кяхта» в Бурятии, «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области, «Выборг» и «Забайкальск» фигурировали уже в следующем запросе, но когда итальянская сторона дала добро и на них, следственный департамент МВД уже практически завершил расследование. В итоге в мае 2019 года отбывавшего срок в одной из колоний Владимирской области Дмитрия Безделова этапировали в Москву и предъявили новое обвинение фактически по старому делу. Расследование продолжалось менее полугода, и его фабула не претерпела никаких изменений. В ходе прошедших на днях прений гособвинитель потребовал приговорить подсудимого Безделова с учётом назначенного ранее девятилетнего срока к 12 годам колонии. Таким образом, в случае вынесения обвинительного приговора бывшему главе Росграницы грозит ещё три года лишения свободы. Между тем, после того как в сентябре 2018 года Мосгорсуд произвёл пересчет срока наказания, засчитав день, проведённый в СИЗО, за полтора, Дмитрий Безделов мог претендовать на условно-досрочное освобождение уже в декабре нынешнего года, - сообщает «Ъ».
При этом Дмитрий Безделов своей вины не признал ни в ходе первого судебного процесса, ни теперь.
Адвокат Дмитрия Безделова Борис Кожемякин заявил «Ъ», что вмененное в вину его подзащитному хищение бездоказательно и не подтверждено ни документально, ни свидетельскими показаниями.
Экс-главы Росграницы может задержаться за решёткой из-за бурятского дела
Власть, Фото:
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