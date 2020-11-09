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Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза

Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза
Власть, 
«Владимир Путин» побеседовал с ректором о коронавирусе и общежитиях

Пранкер с голосом Владимира Путина разыграл ректора Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Михаила Корнякова и его секретаря. Запись разговора появилась в telegram-канале «Иркутск №1». Когда розыгрыш был сделан, неизвестно. Журналист иркутского издания IRK.ru пытался получить комментарий в вузе, но безуспешно.

Пранкер позвонил в приёмную и потребовал соединить с ректором. На что девушка ответила, что у Михаила Викторовича совещание.

- Я понял. Соедините меня с ним, это Владимир Владимирович, - продолжал настаивать пранкер.

- А фамилию? - уточнила секретарь.

- Владимир Владимирович Путин. Соедините с ректором, пожалуйста.

- Извините, я не расслышала, тут дверью хлопали, - взволнованно спросила девушка.

- Владимир Владимирович Путин, я же представился, - повышенным тоном ответил мужчина.

Далее лжепрезидент попросил передать ректору, чтобы он занялся вопросом безопасности студентов в условиях пандемии. Также заявил, что в курсе плачевного состояния общежитий университета. В этот момент секретарь предложила соединить «Владимира Владимировича» с ректором.

Во время диалога с Михаилом Корняковым пранкер уточнил, сколько заболевших сейчас в университете.

- На сегодняшний день, у нас 39 находятся на лечении, выздоровело 65, - ответил Михаил Корняков.

- Знаю, что меры безопасности там не соблюдаются, нужно повнимательнее к этому относиться, - заметил президент.

- У нас проверка была в пятницу. Замечаний нет.

- Значит, также попрошу у вас обратить внимание на общежития. Они в плачевном состоянии, мне доложили.

- Что касается состояния, ремонты проводим, своими силами.

- Ну молодец, - похвалил его «Путин». Затем поинтересовался: «Ну как дела-то ваши? Может, помощь нужна какая-то?»

- Справляемся, всё нормально – ответил ректор.

В конце видео пранкер прикрепил скриншот в WhatsApp. В сообщении некто, подписавшийся как Михаил Корняков, отчитывается о сделанном капитальном ремонте в общежитии.

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