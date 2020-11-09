Пранкер представился Путиным и разыграл ректора иркутского вуза

В конце видео пранкер прикрепил скриншот в WhatsApp. В сообщении некто, подписавшийся как Михаил Корняков, отчитывается о сделанном капитальном ремонте в общежитии.







Пранкер с голосом Владимира Путина разыграл ректора Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Михаила Корнякова и его секретаря. Запись разговора появилась в telegram-канале «Иркутск №1». Когда розыгрыш был сделан, неизвестно. Журналист иркутского издания IRK.ru пытался получить комментарий в вузе, но безуспешно.Пранкер позвонил в приёмную и потребовал соединить с ректором. На что девушка ответила, что у Михаила Викторовича совещание.- Я понял. Соедините меня с ним, это Владимир Владимирович, - продолжал настаивать пранкер.- А фамилию? - уточнила секретарь.- Владимир Владимирович Путин. Соедините с ректором, пожалуйста.- Извините, я не расслышала, тут дверью хлопали, - взволнованно спросила девушка.- Владимир Владимирович Путин, я же представился, - повышенным тоном ответил мужчина.Далее лжепрезидент попросил передать ректору, чтобы он занялся вопросом безопасности студентов в условиях пандемии. Также заявил, что в курсе плачевного состояния общежитий университета. В этот момент секретарь предложила соединить «Владимира Владимировича» с ректором.Во время диалога с Михаилом Корняковым пранкер уточнил, сколько заболевших сейчас в университете.- На сегодняшний день, у нас 39 находятся на лечении, выздоровело 65, - ответил Михаил Корняков.- Знаю, что меры безопасности там не соблюдаются, нужно повнимательнее к этому относиться, - заметил президент.- У нас проверка была в пятницу. Замечаний нет.- Значит, также попрошу у вас обратить внимание на общежития. Они в плачевном состоянии, мне доложили.- Что касается состояния, ремонты проводим, своими силами.- Ну молодец, - похвалил его «Путин». Затем поинтересовался: «Ну как дела-то ваши? Может, помощь нужна какая-то?»- Справляемся, всё нормально – ответил ректор.