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Бурятию похвалили за Ледовый дворец

Бурятию похвалили за Ледовый дворец
Власть, 
Бурятия стала единственным регионом с успешным примером государственно-частного партнёрства по нацпроекту

Единственный в России проект государственного-частного партнёрства (ГЧП) по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» реализуется в Бурятии. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, передаёт портал «Твой Дальний Восток».

Механизм государственно-частного партнёрства в спорте позволяет привлечь на один бюджетный рубль 4,5 рубля из средств коммерческих инвестиций. Кадыров отметил, что в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» министерство поддерживает проекты с ГЧП, хотя отдельной строкой такое партнёрство не предусмотрено.

- Отдельной строкой такое партнёрство не предусмотрено, но это не говорит о том, что регионы, реализующие проекты в рамках «Спорт - норма жизни», не могут привлекать частных партнёров - мы всячески это поддерживаем и мотивируем наших коллег. Пока, к сожалению, единственный пример у нас в Республике Бурятия - региональный центр по хоккею в Улан-Удэ, - рассказал Кадыров.

Общая стоимость строительства хоккейного центра в Бурятии – 1,5 млрд рублей. Большая часть – 1,1 млрд рублей – оплачивается из бюджета РФ. Вместе с тем в 2021 году инвестор выделит на строительство объекта 325 млн рублей.

Ледовый дворец особенно ждут в федерации хоккея Бурятии.

- Очень актуально строительство. На данный момент у нас проходят занятия в республиканской школе олимпийского резерва, это 84 бюджетных места и две ставки тренера. Но таких объёмов для республики недостаточно, есть больше желающих заниматься хоккеем более профессионально, но мы не можем дополнительно уже никого взять, - рассказал председатель федерации хоккея Бурятии Вячеслав Воронцов.

Правительство Бурятии заключило концессионный договор с частным инвестором – компанией «Арена» в 2019 году. По данному договору концессионер полностью берет на себя расходы по содержанию и эксплуатации ледового дворца на 10 лет. Обязательное условие – выделение бесплатных часов для занятий детско-юношеских школ.

Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ планируется завершить к 2022 году.




спорт ледовый дворец
 
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