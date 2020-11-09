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В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот

В Бурятии обсудили доступность среднего и высшего образования для сирот
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Подобный семинар-дискуссия прошёл в Бурятии впервые

Семинар-дискуссия «Дети всей страны» прошёл впервые в Бурятии с 5 по 7 ноября. Основной темой стала доступность среднего и высшего профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Этот семинар для нас стал новой точкой отсчёта для реализации дополнительных мер господдержки для детей-сирот. Конкретного решения по итогам трёх дней семинаров пока что нет, но есть очень интересные идеи и предложения, которые мы отработаем уже по итогам семинара-совещания и дополнительные меры по постинтернатному сопровождению детей-сирот предложим. Благодарю участников семинара за активную и продуктивную работу, а правительству Бурятии говорю – за работу, - отметил глава республики Алексей Цыденов.

Соорганизатор семинара, председатель ВОО «Содружество выпускников детских домов», член консультационного совета по вопросам помощи детям-сиротам при председателе Следственного комитета России Альберт Сарбалаев рассказал, что мероприятие стало дискуссионной площадкой, где были рассмотрены актуальные вопросы. По словам Сарбалаева, состоялся обмен опытом по реализации региональных практик по трудоустройству и постинтернатоному сопровождению детей-сирот.

- Данный семинар-совещание – это не просто площадка, где собрались выпускники детских домов, чтобы рассказать о наболевших проблемах, с которыми они сталкиваются. Эта площадка собрала в Бурятии специалистов и экспертов, которые помогают в постинтернатном сопровождении детей-сирот. Нам было очень важно услышать не только проблемы, с которыми сталкиваются выходцы из детских домов, но и специалистов, которые их сопровождают. Было высказано много идей, все они будут рассмотрены и войдут в дорожную карту, - сказал Альберт Сарбалаев.


Семинар-дискуссия «Дети всей страны» прошёл в рамках гранта всероссийского конкурса молодёжных проектов среди учебных заведений высшего профессионального образования при поддержке правительства Бурятии. Организаторами семинара выступили Бурятская сельскохозяйственная академия и содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
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