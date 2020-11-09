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Прокуратура Бурятии нашла нарушения в комитете охраны памятников

Прокуратура Бурятии нашла нарушения в комитете охраны памятников
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Председатель комитета получил представление

Прокуратура республики проверила соблюдение законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в деятельности комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства Бурятии.

Были выявлены нарушения.

- Комитетом не соблюдались требования при организации проверочных мероприятий и оформлении их результатов. В распоряжении о проведении поверки не указывались реквизиты проверочного листа, полный перечень нормативных правовых актов, подлежащих проверке. В отдельных актах проверок отсутствовали сведения о выявленных нарушениях и лицах их допустивших, о дате и времени ознакомления с приказом о проведении проверки. При выдаче предписания не указывался срок для устранения нарушений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокуратура республики внесла председателю комитета представление об устранении нарушений закона. Оно было удовлетворено.

Как сообщал «Байкал-Daily», комитет государственной охраны объектов культурного наследия в администрации главы Бурятии был создан осенью 2015 года. До этого сохранением объектов культурного наследия занималось министерство культуры Бурятии.

Весной 2019 года была увеличена штатная численность этого комитета. В правительстве Бурятии тогда поясняли, что новые чиновники будут содержаться за счёт федерального бюджета.

На сегодняшний день в республике охраняется государством более 1800 объектов культурного наследия, из них более 800 федерального значения.


прокуратура
 
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