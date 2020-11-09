Председатель комитета получил представление
Прокуратура республики проверила соблюдение законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в деятельности комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства Бурятии.
Были выявлены нарушения.
- Комитетом не соблюдались требования при организации проверочных мероприятий и оформлении их результатов. В распоряжении о проведении поверки не указывались реквизиты проверочного листа, полный перечень нормативных правовых актов, подлежащих проверке. В отдельных актах проверок отсутствовали сведения о выявленных нарушениях и лицах их допустивших, о дате и времени ознакомления с приказом о проведении проверки. При выдаче предписания не указывался срок для устранения нарушений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура республики внесла председателю комитета представление об устранении нарушений закона. Оно было удовлетворено.
Как сообщал «Байкал-Daily», комитет государственной охраны объектов культурного наследия в администрации главы Бурятии был создан осенью 2015 года. До этого сохранением объектов культурного наследия занималось министерство культуры Бурятии.
Весной 2019 года была увеличена штатная численность этого комитета. В правительстве Бурятии тогда поясняли, что новые чиновники будут содержаться за счёт федерального бюджета.
На сегодняшний день в республике охраняется государством более 1800 объектов культурного наследия, из них более 800 федерального значения.
Прокуратура Бурятии нашла нарушения в комитете охраны памятников
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 09.11.2020
Виновника наказали предупреждением
Власть, 09.11.2020
Председатель комитета получил представление
Власть, 07.11.2020
Во время лечения глава минтуризма находилась на лечебном голодании
Новому заместителю министра экономики 37 лет
По бурятскому сегменту соцсетей распространилось фейковое видео из ковидного стационара
Сергей Петров находится на амбулаторном лечении
В Бурятии подвели итоги пожароопасного сезона
Оксана Бухольцева с юмором рассказала о своём общежитии
Прокуратура внесла представление зампреду правительства Бурятии
В новом центре обещают объединить писателей, художников, танцоров и видеографов
Глава Бурятии встретился с уполномоченным по правам человека в России
Суд удовлетворил ходатайство следователя
Жители Бурятии «атакуют» проблемами работающую в Улан-Удэ Татьяну Москалькову
Состоялась онлайн-встреча Владимира Путина с представителями конфессий
Бассейн капитально отремонтировали в Саган-Нуре