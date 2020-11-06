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Мэр Ангарска подхватил коронавирус

Мэр Ангарска подхватил коронавирус
Власть,  Фото:страница Сергея Петрова
Сергей Петров находится на амбулаторном лечении

Мэр Ангарска Сергей сообщил на своей странице в Instagram, что заболел коронавирусом.

- Получил положительный тест, симптоматика легкая, лечусь дома. Весь арсенал средств представляю (как знал, брусники набрал в этом году!) Всем здоровья, берегите себя и своих близких! – написал мэр.

В комментариях Сергею Петрову желают скорейшего выздоровления.

По данным на 6 ноября, в Ангарском округе зарегистрировано 2612 случаев с клиническими проявлениями ковидной инфекции (прирост за сутки – 54). Умерли за всё время 39 человек, сообщается на сайте администрации Ангарска.

В госпиталях ангарской территории на лечении находятся 642 человека, 603 из них – жители округа.

С начала пандемии было выявлено 346 случаев коронавирусной инфекции среди детей. Сейчас с положительным диагнозом 138 юных ангарчан, из них девять – в стационаре.
коронавирус мэр
 
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