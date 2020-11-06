Мэр Ангарска подхватил коронавирус

Власть, Фото: страница Сергея Петрова

Сергей Петров находится на амбулаторном лечении



Мэр Ангарска Сергей сообщил на своей странице в Instagram, что заболел коронавирусом.



- Получил положительный тест, симптоматика легкая, лечусь дома. Весь арсенал средств представляю (как знал, брусники набрал в этом году!) Всем здоровья, берегите себя и своих близких! – написал мэр.



В комментариях Сергею Петрову желают скорейшего выздоровления.



По данным на 6 ноября, в Ангарском округе зарегистрировано 2612 случаев с клиническими проявлениями ковидной инфекции (прирост за сутки – 54). Умерли за всё время 39 человек, сообщается на сайте администрации Ангарска.



В госпиталях ангарской территории на лечении находятся 642 человека, 603 из них – жители округа.



С начала пандемии было выявлено 346 случаев коронавирусной инфекции среди детей. Сейчас с положительным диагнозом 138 юных ангарчан, из них девять – в стационаре.

