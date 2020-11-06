Зампред правительства Бурятии: «Вся группировка справилась»

Оперативность тушения в этом году составила 84,2%



Зампред правительства поблагодарил членов добровольных пожарных дружин, сотрудников всех служб, глав муниципальных образований, поселений.



- Этот сезон выдался непростым, каждый лесной пожар был по своему сложный и непредсказуемый, но вся группировка справилась и достойна прошла пожароопасный сезон. Благодаря слаженной работе всех структур и оперативной ликвидации пожаров на малых площадях, нам удалось значительно уменьшить площадь лесных пожаров, - отметил Пётр Мордовской.



Подготовка к пожароопасному сезону 2021 года в республике уже стартовала. До начала зимы лесникам предстоит подготовить технику, убрать порубочные остатки и обновить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.



- Уже сейчас мы делаем эту работу. В осенний период часть работы уже проведена, пока земля не замёрзла, часть минерализованных полос вокруг населённых пунктов обновили, - рассказал Пётр Мордовской.



В правительстве Бурятии подвели итоги пожароопасного сезона 2020 года и определили задачи на следующий год, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. Совещание провёл зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.Особый противопожарный режим в 2020 году был открыт 1 апреля. В этом году из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу.Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 528 лесных пожаров на общей площади 89,9 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади 226,7 тысяч га.