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Минэкономики Бурятии плохо следило за инвесторами

Минэкономики Бурятии плохо следило за инвесторами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура внесла представление зампреду правительства Бурятии

Прокурорская проверка выявила нарушения закона в сфере поддержки инвесторов министерством экономики Бурятии.

Проверка показала, что министерство не осуществляло контроль за реализацией масштабных инвестиционных проектов, за рассмотрением заявлений потенциальных инвесторов о предоставлении поддержки и заключением инвестиционных соглашений.

- Выявлены нарушения при обеспечении организационно-технического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Совета по государственной поддержке инвестиционной деятельности. Установлены факты ненадлежащей организации его работы по рассмотрению заявок для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Заместителю председателя правительства республики внесено представление, говорится в сообщении прокуратуры.

Зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию с марта 2019 года трудится Алексей Мишенин. Прежде, с ноября 2015 года по декабрь 2018 года, он занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.



минэкономики прокуратура
 
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