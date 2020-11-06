Минэкономики Бурятии плохо следило за инвесторами

Прокуратура внесла представление зампреду правительства Бурятии



Прокурорская проверка выявила нарушения закона в сфере поддержки инвесторов министерством экономики Бурятии.



Проверка показала, что министерство не осуществляло контроль за реализацией масштабных инвестиционных проектов, за рассмотрением заявлений потенциальных инвесторов о предоставлении поддержки и заключением инвестиционных соглашений.



- Выявлены нарушения при обеспечении организационно-технического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Совета по государственной поддержке инвестиционной деятельности. Установлены факты ненадлежащей организации его работы по рассмотрению заявок для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Заместителю председателя правительства республики внесено представление, говорится в сообщении прокуратуры.



Зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию с марта 2019 года трудится Алексей Мишенин. Прежде, с ноября 2015 года по декабрь 2018 года, он занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.







