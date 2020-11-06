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Власти Бурятии создали центр современного искусства

Власти Бурятии создали центр современного искусства
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В новом центре обещают объединить писателей, художников, танцоров и видеографов

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление правительства республики об учреждении автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры и современного искусства».

- В Улан-Удэ и республике множество учреждений культуры, но, к сожалению, нет единого пространства, где могли бы осуществляться новаторские творческие проекты. Нет центра современного искусства, где деятели культуры могли представить свои творения. Нет дома Актёра, где театралы смогли бы делать независимые экспериментальные проекты, концертной площадки для современных музыкальных коллективов, места для знакомства новинками писателей и поэтов, - отмечают в министерстве культуры Бурятии.

Поэтому возникла идея создания демократичного, открытого для реализации молодёжных творческих проектов арт-пространства, поясняют в правительстве Бурятии.

По задумке, это будет место, где творчеством и продвижением культуры Бурятии займутся деятели разных видов искусств (писатели-поэты, художники, архитекторы, театральные деятели, видеографы, дизайнеры, музыканты, танцоры т.д.).

В Центре развития культуры и современного искусства также планируется проводить мастер-классы, лекции о науке, культуре и искусстве. Одним из важных направлений центра будет сохранение и развитие бурятского языка и национального искусства.

- Центр станет и платформой для взаимодействия с молодёжью, развития творческого потенциала, воображения и креативности личности. Здесь любой молодой человек сможет выразить себя, узнать больше о современной культуре, востребованных профессиях в креативных индустриях (профориентация), поделиться своим творчеством с другими, - заявляют в правительстве Бурятии. 
глава РБ искусство культуры центр развития культуры и современного искусства
 
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