Российский омбудсмен назвала неповторимую бурятскую коллизию

В четверг, 5 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Они обсудили планы дальнейшего взаимодействия в рамках соблюдения прав граждан, в том числе в условиях распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Значимость института уполномоченного по правам человека неоценима. Людей волнует большой перечень вопросов. Правительство Бурятии также постоянно отрабатывает вопросы, касающиеся, так или иначе, прав человека. Надеюсь, что часть вопросов с вашим визитом к нам выйдет на финальный уровень, - заявил глава Бурятии.
Татьяна Москалькова обратилась к Алексею Цыденову и уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с просьбой предоставить перечень лекарств, которых на сегодняшний день не хватает в республике.
- Аппарат уполномоченного по правам человека небольшой, но объединяет свои усилия с органами власти разных уровней, помогает людям разрешить целый ряд проблем. В том числе, по приезду сюда я увидела, что в республике прилагаются большие усилия в части помощи людям в период COVID-19 – появилось специальное такси, есть возможность обеспечить лекарствами лечащихся амбулаторно. Но, как известно, ряда наименований всё же не хватает. Прошу предоставить мне перечень лекарств, необходимо отрабатывать этот вопрос на федеральном уровне, - добавила омбудсмен.
Также Татьяна Москалькова обратила внимание на характерную только для Бурятии юридическую коллизию: в республике зачастую сталкиваются интересы граждан и нормы экологического законодательства ввиду близости озера Байкал.
В целом омбудсмен оценила визит в Бурятию как «широкую правозащитную поездку». Она подчеркнула, что после поездки в республику будут взяты на контроль вопросы коренных малочисленных народов, а также вопросы защиты озера Байкал.
- Считаю, что очень важно, чтобы Бурятия попала в национальный проект по экологии, который позволит культивировать и ликвидировать те мусоросборники, которые сегодня вокруг Байкала образовались. И есть судебные решения, но они не могут быть выполнены из-за отсутствия соответствующих финансовых средств и методик. Я этому тоже буду стараться способствовать, - сказала уполномоченный.
Отметила Татьяна Москалькова и необходимость внесения поправок в экологическое законодательство о послаблении ограничительных мер в Центральной экологической зоне Байкала, где зачастую, люди лишены возможности например, увеличить площадь кладбища.
- Необходимо менять федеральное законодательство, потому что в этой экологической зоне работает федеральное законодательство, которое, на мой взгляд, не учло права человека и интересы людей. И нужно обсуждать эту тему и снимать те запреты, которые не просто ограничивают права человека, они ограничивают саму жизнь человека. Буду обращаться в соответствующие федеральные органы, - подчеркнула федеральный омбудсмен.
Также Татьяна Москалькова отметила, что на сегодняшний день аппарат уполномоченного по правам человека в РФ занимается вопросом соблюдения прав граждан, проживающих в границах национальных парков, в том числе жителей республики, проживающих в границах Тункинского национального парка, и лишены возможности оформлять права на землю, строить новые социальные объекты.
- Эта проблема актуальна не только для Бурятии, но и для других регионов. В том числе для Севастополя, Крыма очень остро стоит вопрос. И мы в свою очередь готовим пакет поправок, необходимо сделать и принять такой законопроект, который будет соответствовать потребностям людей, - сказала она.
Кроме того, в ходе встречи Алексей Цыденов и Татьяна Москалькова обсудили вопросы дистанционного обучения школьников, сдерживание роста безработицы, обеспечение жильем социально уязвимой категории граждан. «Они договорились о дальнейшем взаимодействии по этим и другим вопросам», - уточнили в правительстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», Татьяна Москалькова прилетела в Улан-Удэ 4 ноября. Она провела ряд встреч, в том числе посетила Хамбо Ламу Дамбу Аюшееву, которому подарила книгу.
5 ноября состоялся личный приём граждан. Попасть на него успели не все. Так что многие жители Бурятии «атаковали» вопросами Татьяну Москалькову на её странице в соцсети. В частности, улан-удэнцы просили отменить дистанционное обучение школьников.