Российского омбудсмена просят отменить дистанционное обучение в Бурятии

Жители Бурятии «атакуют» проблемами работающую в Улан-Удэ Татьяну Москалькову
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 4 ноября, в Улан-Удэ прилетела уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Её визит заранее не анонсировался, лишь вечером перед приездом сама Москалькова разместила пост о поездке в Бурятию на своей странице в Instagram.
4 ноября Татьяна Москалькова опубликовала в Instagram фотографию с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Снимок сделан возле площади Советов, в руках у российского омбудсмена подаренный букет цветов.
- Прибыла с рабочей поездкой в Бурятию. В программе прием граждан; совещание по защите экологических прав; встречи с руководством, - написала Татьяна Москалькова.
В посте не оказалось точной даты личного приёма. Из-за этого жители Бурятии «завалили» комментарии уточняющими вопросами. Улан-удэнцы наперебой писали: «В программе прием граждан, а не написано где, когда и как записаться???», «Вы сейчас находитесь в Улан-Удэ, как попасть к вам на прием?», «Здравствуйте, как попасть на прием?», «Есть вопросы? Как можно рассказать?!»
В аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что приём Татьяны Москальковой уже идёт сегодня, с самого утра. Российский омбудсмен принимает жителей Бурятии в здании правительства. Запись желающих велась заранее, уточнили в аппарате.
Как выяснилось под постом на странице Татьяны Москальковой, желающих попасть на приём намного больше. Не успевшие записаться граждане пытаются донести проблемы хотя бы в комментариях.
Больше всего сообщений связано с дистанционным обучением школьников, родители просят отменить эту меру.
«Защитите детей Бурятия! Дистанционное образование не организовано должным образом, уже провал знаний, посажено зрение, нарушена психика!» - написала местная жительница. Другая мать указывает, что в многодетных семьях дети вынуждены с трудом делить один компьютер или же портить зрение, по много времени смотря на экран телефона. Оставляют жители Бурятии и такие комментарии:
«Мы против дистанционного образования, нарушаются права детей, у многих нет доступа в интернет, нет денег на компьютер, дети не учатся».
«Здравствуйте! Огромная просьба обратить внимание на дистанционное образование. Такое образование не даёт знаний. Мы уходили от компьютера понимали, что он вреден для здоровья и детей и взрослых. В итоге всех посадили во вред здоровью детей к компьютеру, телефону. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему, услышьте нас».
Также на приём хотели попасть люди, желающие сообщить о «произволе в области ЖКХ».
Один местный житель хотел донести проблему, связанную с председателем некоего ДНТ. «Председатель взымает необоснованно взносы, запугивают людей, избивает нанимая группировку, производит поджоги, продаёт участки, подделывает документы, отбирает участки у собственников, не производит новую инвентаризацию земель», - описал житель.
Помимо этого, Татьяне Москальковой советуют съездить в посёлок Усть-Брянь, где люди «задыхаются от ужасного запаха».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Татьяну Москалькову принимал лидер буддистов России, Хамбо Лама Дамба Аюшееву. Ему уполномоченный по правам человека подарила книгу собственного авторства.
Российского омбудсмена просят отменить дистанционное обучение в Бурятии
Власть, Фото:
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