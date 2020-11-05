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Хамбо Лама побеседовал с Владимиром Путиным

Хамбо Лама побеседовал с Владимиром Путиным
Власть, 
Состоялась онлайн-встреча Владимира Путина с представителями конфессий

4 ноября, в День народного единства, XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев участвовал в онлайн-встрече президента страны с представителями конфессий.

- В отличие от другого значимого и любимого всеми праздника Дня Победы, День народного единства символизирует не победу, а сплочение всего народа вне зависимости от происхождений, вероисповеданий и положений в обществе, - сказал XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев в начале своего выступления.

Он заявил, что буддисты могут помочь в борьбе с пандемией коронавируса. «Мы – буддисты, готовы внести свой посильный вклад в борьбе с эпидемией, тем более, что подобное уже бывало в российской практике», - сказал он.

- Мы всегда готовы поддержать, оказать посильную помощь, особенно в борьбе с этой инфекционной болезнью. Стараемся лечить своих верующих, священнослужителей, которые болели, нашими лекарствами. Это возможность, альтернатива, поэтому мы готовы. Я думаю вы, Владимир Владимирович, об этом знаете и всегда мы вас готовы поддержать, - сказал XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

В заключении он пожелал всем здоровья, спокойствия: «Мы – буддисты, с вами, как бы ситуация не складывалась для России. Надеюсь, что все эти болезни, проблемы пройдут. И мы будем всегда вместе и победим все эти проблемы. Спасибо вам, Владимир Владимирович».

В ответ президент поблагодарил его за беседу и передал слово федерации еврейских общин России.
Путин Хамбо лама буддизм
 
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