Состоялась онлайн-встреча Владимира Путина с представителями конфессий
4 ноября, в День народного единства, XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев участвовал в онлайн-встрече президента страны с представителями конфессий.
- В отличие от другого значимого и любимого всеми праздника Дня Победы, День народного единства символизирует не победу, а сплочение всего народа вне зависимости от происхождений, вероисповеданий и положений в обществе, - сказал XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев в начале своего выступления.
Он заявил, что буддисты могут помочь в борьбе с пандемией коронавируса. «Мы – буддисты, готовы внести свой посильный вклад в борьбе с эпидемией, тем более, что подобное уже бывало в российской практике», - сказал он.
- Мы всегда готовы поддержать, оказать посильную помощь, особенно в борьбе с этой инфекционной болезнью. Стараемся лечить своих верующих, священнослужителей, которые болели, нашими лекарствами. Это возможность, альтернатива, поэтому мы готовы. Я думаю вы, Владимир Владимирович, об этом знаете и всегда мы вас готовы поддержать, - сказал XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
В заключении он пожелал всем здоровья, спокойствия: «Мы – буддисты, с вами, как бы ситуация не складывалась для России. Надеюсь, что все эти болезни, проблемы пройдут. И мы будем всегда вместе и победим все эти проблемы. Спасибо вам, Владимир Владимирович».
В ответ президент поблагодарил его за беседу и передал слово федерации еврейских общин России.
Хамбо Лама побеседовал с Владимиром Путиным
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