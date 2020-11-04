Российский омбудсмен сделала подарок Хамбо Ламе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, находящаяся с рабочим визитом в Бурятии, посетила Иволгинский дацан. Российского омбудсмена принял глава буддистов Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он поделился фотографиями на своей странице в Facebook.
Судя по снимкам, Хамбо Лама устроил Татьяне Москальковой небольшое чаепитие. Гостья, в свою очередь, сделала подарок – книгу «Защита прав человека». Этот сборник статей и выступление подготовила сама уполномоченный по правам человека. «Хамбо Ламе с глубоким уважением и на долгую память», - подписала Москалькова подаренную книгу.
Как сообщал «Байкал-Daily», Татьяна Москалькова прилетела в Улан-Удэ сегодня утром, 4 ноября. Поездка уполномоченного в Бурятию заранее в республике не анонсировалась.
Сегодня бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова раскрыла подробности визита.
«В рамках рабочего визита запланирован прием граждан, проведение совещания по актуальным вопросам экологии озера Байкал, встречи с руководством Республики Бурятия», - поделилась в Facebook Юлия Жамбалова.