 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 ноября

03 ноября

Популярное

Российский омбудсмен сделала подарок Хамбо Ламе

Российский омбудсмен сделала подарок Хамбо Ламе
Власть,  Фото:страница Хамбо Ламы
Глава буддистов России принял уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, находящаяся с рабочим визитом в Бурятии, посетила Иволгинский дацан. Российского омбудсмена принял глава буддистов Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он поделился фотографиями на своей странице в Facebook. 



Судя по снимкам, Хамбо Лама устроил Татьяне Москальковой небольшое чаепитие. Гостья, в свою очередь, сделала подарок – книгу «Защита прав человека». Этот сборник статей и выступление подготовила сама уполномоченный по правам человека. «Хамбо Ламе с глубоким уважением и на долгую память», - подписала Москалькова подаренную книгу.




Как сообщал «Байкал-Daily», Татьяна Москалькова прилетела в Улан-Удэ сегодня утром, 4 ноября. Поездка уполномоченного в Бурятию заранее в республике не анонсировалась.

Сегодня бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова раскрыла подробности визита.

«В рамках рабочего визита запланирован прием граждан, проведение совещания по актуальным вопросам экологии озера Байкал, встречи с руководством Республики Бурятия», - поделилась в Facebook Юлия Жамбалова.  
уполномоченный по правам человека Хамбо лама буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Российский омбудсмен сделала подарок Хамбо Ламе
Российский омбудсмен сделала подарок Хамбо Ламе
Власть, 04.11.2020
Глава буддистов России принял уполномоченного по правам человека в РФ
92 жителя Бурятии получили медали «По зову долга и сердца»
92 жителя Бурятии получили медали «По зову долга и сердца»
Власть, 04.11.2020
«Работа у вас бесценная», - обратился глава Бурятии
В Бурятию прибыла российский омбудсмен
В Бурятию прибыла российский омбудсмен
Власть, 04.11.2020
Татьяна Москалькова сама сообщила о визите в Бурятию
В Бурятии уволенный судья добился возвращения мантии
В Бурятии уволенный судья добился возвращения мантии
Власть, 03.11.2020
Судья сумел оспорить досрочное прекращение полномочий
В Бурятии главу села оштрафовали за поход в церковь
В Бурятии главу села оштрафовали за поход в церковь
Власть, 03.11.2020
Глава села пошёл на риск ради богослужения
Назначен новый начальник Бурятской таможни
Назначен новый начальник Бурятской таможни
Власть, 03.11.2020
Новый руководитель приехал из Магадана
Глава Тунки лечится в больнице с симптомами ОРВИ
Глава Тунки лечится в больнице с симптомами ОРВИ
Власть, 02.11.2020
Названы результаты анализа Ивана Альхеева на коронавирус
Глава Бурятии: «Эффект, который мы получили, даже сами не ожидали»
Глава Бурятии: «Эффект, который мы получили, даже сами не ожидали»
Власть, 02.11.2020
Алексей Цыденов озвучил итоги двухлетия в составе ДФО

«Сhange, Велком!»: В Бурятии конфликтовали глава минэкономики и бизнес-омбудсмен
«Сhange, Велком!»: В Бурятии конфликтовали глава минэкономики и бизнес-омбудсмен
Власть, 02.11.2020
Министр экономики даже предложила «велком» на её место
Бурятию посетил замруководителя Росрыболовства
Бурятию посетил замруководителя Росрыболовства
Власть, 02.11.2020
Василий Соколов осмотрел Большереченский рыбоводный завод
Глава Бурятии: «Если вы заболели – сидите дома»
Глава Бурятии: «Если вы заболели – сидите дома»
Власть, 02.11.2020
Алексей Цыденов специально обратился к трудоголикам
И.о. главы минздрава Иркутской области ушла на больничный
И.о. главы минздрава Иркутской области ушла на больничный
Власть, 02.11.2020
Причиной называется простудное заболевание
Глава Бурятии медикам: «Держитесь!»
Глава Бурятии медикам: «Держитесь!»
Власть, 02.11.2020
Алексей Цыденов обратился к медицинским работникам, сложив вместе ладони
Глава Бурятии представил доклад премьер-министру
Глава Бурятии представил доклад премьер-министру
Власть, 31.10.2020
Алексей Цыденов отчитался об итогах деятельности рабочей группы Госсовета по транспорту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^