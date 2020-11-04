В Бурятию прибудет российский омбудсмен

Татьяна Москалькова сама сообщила о визите в Бурятию



В Бурятию будет работать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. О своём рабочем визите российский омбудсмен проинформировала накануне на своей странице в Instagram.



«С рабочим визитом лечу в Республику Бурятия. Безусловно, ни один выезд не обходится без личного приема граждан. Если среди моих подписчиков есть жители Республики, буду благодарна Вам за вопросы, которые Вас волнуют», - написала Москалькова.



В комментариях со страницы dobrogorod03 отметилась местный волонтёр. Она посетовала, что очень ждала визита уполномоченного, но не сможет пообщаться, так как подхватила коронавирус. Однако волонтёр обещала собрать вопросы и передать их Татьяне Москальковой.



Справка:



Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебск в Белоруссии, в семье военнослужащего, офицера ВДВ — участника Великой Отечественной войны.



Образование — высшее юридическое, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майор милиции в отставке.



В 1972–1974 годах работала бухгалтером Инюрколлегии.



В 1974–1984 годах — в отделе по вопросам помилования президиума Верховного Совета РСФСР (делопроизводитель, старший юрисконсульт, консультант). Занималась подготовкой проектов решений о помиловании осуждённых.



В 1984–2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела управделами МВД СССР до первого заместителя начальника правового департамента МВД России. Принимала участие в разработке всех важнейших законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка.



С декабря 2007 года по апрель 2016 года — депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Баллотировалась от политической партии «Справедливая Россия» по Истринско-химкинскому округу Московской области. Внесла в Госдуму лично или совместно с другими депутатами 121 законопроект.



В апреле 2016 года назначена уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.



Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, правовым просвещением населения. Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, учебников, комментариев к законодательству.

