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В Бурятию прибудет российский омбудсмен

В Бурятию прибудет российский омбудсмен
Власть,  Фото:ombudsmanrf.org
Татьяна Москалькова сама сообщила о визите в Бурятию

В Бурятию будет работать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. О своём рабочем визите российский омбудсмен проинформировала накануне на своей странице в Instagram.

«С рабочим визитом лечу в Республику Бурятия. Безусловно, ни один выезд не обходится без личного приема граждан. Если среди моих подписчиков есть жители Республики, буду благодарна Вам за вопросы, которые Вас волнуют», - написала Москалькова.

В комментариях со страницы dobrogorod03 отметилась местный волонтёр. Она посетовала, что очень ждала визита уполномоченного, но не сможет пообщаться, так как подхватила коронавирус. Однако волонтёр обещала собрать вопросы и передать их Татьяне Москальковой.

Справка:

Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебск в Белоруссии, в семье военнослужащего, офицера ВДВ — участника Великой Отечественной войны.

Образование — высшее юридическое, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майор милиции в отставке.

В 1972–1974 годах работала бухгалтером Инюрколлегии.

В 1974–1984 годах — в отделе по вопросам помилования президиума Верховного Совета РСФСР (делопроизводитель, старший юрисконсульт, консультант). Занималась подготовкой проектов решений о помиловании осуждённых.

В 1984–2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела управделами МВД СССР до первого заместителя начальника правового департамента МВД России. Принимала участие в разработке всех важнейших законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка.

С декабря 2007 года по апрель 2016 года — депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Баллотировалась от политической партии «Справедливая Россия» по Истринско-химкинскому округу Московской области. Внесла в Госдуму лично или совместно с другими депутатами 121 законопроект.

В апреле 2016 года назначена уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, правовым просвещением населения. Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, учебников, комментариев к законодательству.
уполномоченный по правам человека
 
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