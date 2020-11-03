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В Бурятии уволенный судья добился возвращения мантии

В Бурятии уволенный судья добился возвращения мантии
Власть,  Фото:pixabay.com
Судья сумел оспорить досрочное прекращение полномочий

Оспорить досрочное прекращение полномочий удалось оспорить бывшему судье Тункинского райсуда Бурятии. Информация приводится в вестнике Высшей квалификационной коллегии судей, сообщает издание «Право.Ру».

- Судья по многу раз безосновательно откладывал рассмотрение уголовных и гражданских дел, не вовремя сдавал бумаги в канцелярию и допускал неточности в актах. Кроме того, на основе свидетельских показаний региональная коллегия установила, что Торгобоев составил три протокола задним числом по заседаниям, которых вообще не было. Последний вывод опровергла ВККС (Высшая квалификационная коллегия судей – ред.), - сообщает «Право.Ру».

Коллегия напомнила, что акт, который не признан незаконным вышестоящим судом, не может быть доказательством дисциплинарного проступка. Если документ не оспорен, то правомерность действий судьи презюмируется. Свидетельские показания достоверно не опровергают проведение заседаний, следовательно, вменить махинации с протоколами Торгобоеву нельзя, указала ВККС, смягчив наказание судье до предупреждения.
суд судья
 
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