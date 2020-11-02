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Глава Тунки лечится в больнице с симптомами ОРВИ

Глава Тунки лечится в больнице с симптомами ОРВИ
Власть,  Фото:страница Доры Хамагановой
Названы результаты анализа Ивана Альхеева на коронавирус

Глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев находится в стационаре больницы. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тунки Дора Хамаганова со ссылкой на главного Тункинской центральной районной больницы Дамнина Мунконова.

- Иван Альхеев находится на больничном листе, в стационаре больницы, с симптоматикой ОРВИ, - уточнила Дора Хамаганова.

У Альхеева взяли анализ на COVID-19, он оказался отрицательным.

Необходимая медицинская помощь в Тункинской больнице оказывается в полном объёме.

Работу глава района продолжает в онлайн-режиме. 




Тункинский район ОРВИ главы районов
 
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