Глава Тунки лечится в больнице с симптомами ОРВИ





Глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев находится в стационаре больницы. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тунки Дора Хамаганова со ссылкой на главного Тункинской центральной районной больницы Дамнина Мунконова.- Иван Альхеев находится на больничном листе, в стационаре больницы, с симптоматикой ОРВИ, - уточнила Дора Хамаганова.У Альхеева взяли анализ на COVID-19, он оказался отрицательным.Необходимая медицинская помощь в Тункинской больнице оказывается в полном объёме.Работу глава района продолжает в онлайн-режиме.