Кобзев пошёл на поправку
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого диагностировали коронавирус, идёт на поправку и готовится к выписке. Об этом сообщила его лечащий врач, заведующая реанимационным отделением Иркутской областной клинической больницы Елена Овчаренко, слова которой приводит оперштаб.
– На сегодняшний день состояние пациента стабильное. Он хорошо «ответил» на наше лечение. В общем, субъективно чувствует себя лучше. Температура нормализовалась. Готовится к выписке, – отметила Елена Овчаренко.
Также она добавила, что пациент находится в той же палате, в которую и поступал.
О том, что Игорь Кобзев подхватил коронавирус, стало известно 26 октября. На следующий день, 27-го, губернатора госпитализировали.
Заболевший коронавирусом иркутский губернатор готовится к выписке
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