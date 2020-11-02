«Сhange, Велком!»: В Бурятии конфликтовали глава минэкономики и бизнес-омбудсмен

В Бурятии произошёл конфликт между министром экономики Екатериной Кочетовой и уполномоченным по защите прав предпринимателей Чингисом Матхеевым.Всё началось с критики Матхеева в адрес минэкономики по поводу неинформирования бизнесменов об отмене ЕНВД.- 23 октября, за два месяца до отмены ЕНВД, предпринимательское сообщество не знает о планах Минэка по решению данной проблемы, хотя вопрос обсуждался ровно год назад, когда мы обратились с инициативой о снижении ставки по УСН для аптек и обувщиков. 23 октября, за два месяца до отмены ЕНВД, у Минэка нет цифр для комплексного анализа проблемы. При этом ими утверждается, что снижение ставок по УСН для ЕНВДшников повлечет за собой выпадающие доходы бюджета. Еще раз: цифр нет, но выводы есть. Как такое возможно? 23 октября, за два месяца до отмены ЕНВД, только предприниматели проявили инициативу и произвели расчеты налога по УСН и ПСН при разных ставках. Почему-то их расчеты не принимаются во внимание, хотя повторюсь, других расчетов нет, - поделился Чингис Матхеев.Он выложил видео с онлайн-конференции с бизнесом по теме «ЕНВД: бесшовный переход» на своей странице в Facebook. В комментариях к этому видео и развернулся конфликт. Министр экономики Екатерина Кочетова написала:- Готова с Вами, уважаемый Чингис Сергеевич, change сделать, Велком! Навыки прямого счета и досчета просто отличные! – написала она.В ответ Чингис Матхеев назвал Кочетовой «глубокоуважаемой» и поинтересовался, как такой change имеется в виду?- Прямой change глубокоуважаемый Чингис Сергеевич! Велком на мое место! И я просто уверена, что вот только тогда бездействие Минэка прекратится, - внезапно предложила министр.Чингис Матхеев ответил ей:- Напомню Вам, что обе наши должности назначаются Главой при согласовании с Народным Хуралом, и мы не имеем никакого права распоряжаться ими по своему усмотрению. Сейчас самое главное - это помочь бизнесу, в чем мы готовы к любому конструктивному сотрудничеству. На этом обсуждение предлагаю прекратить.Действительно, министр предпочла свернуть диалог.