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«Сhange, Велком!»: В Бурятии конфликтовали глава минэкономики и бизнес-омбудсмен

«Сhange, Велком!»: В Бурятии конфликтовали глава минэкономики и бизнес-омбудсмен
Власть, 
Министр экономики даже предложила «велком» на её место

В Бурятии произошёл конфликт между министром экономики Екатериной Кочетовой и уполномоченным по защите прав предпринимателей Чингисом Матхеевым.

Всё началось с критики Матхеева в адрес минэкономики по поводу неинформирования бизнесменов об отмене ЕНВД.

- 23 октября, за два месяца до отмены ЕНВД, предпринимательское сообщество не знает о планах Минэка по решению данной проблемы, хотя вопрос обсуждался ровно год назад, когда мы обратились с инициативой о снижении ставки по УСН для аптек и обувщиков. 23 октября, за два месяца до отмены ЕНВД, у Минэка нет цифр для комплексного анализа проблемы. При этом ими утверждается, что снижение ставок по УСН для ЕНВДшников повлечет за собой выпадающие доходы бюджета. Еще раз: цифр нет, но выводы есть. Как такое возможно? 23 октября, за два месяца до отмены ЕНВД, только предприниматели проявили инициативу и произвели расчеты налога по УСН и ПСН при разных ставках. Почему-то их расчеты не принимаются во внимание, хотя повторюсь, других расчетов нет, - поделился Чингис Матхеев.

Он выложил видео с онлайн-конференции с бизнесом по теме «ЕНВД: бесшовный переход» на своей странице в Facebook. В комментариях к этому видео и развернулся конфликт. Министр экономики Екатерина Кочетова написала:

- Готова с Вами, уважаемый Чингис Сергеевич, change сделать, Велком! Навыки прямого счета и досчета просто отличные! – написала она.

В ответ Чингис Матхеев назвал Кочетовой «глубокоуважаемой» и поинтересовался, как такой change имеется в виду?

- Прямой change глубокоуважаемый Чингис Сергеевич! Велком на мое место! И я просто уверена, что вот только тогда бездействие Минэка прекратится, - внезапно предложила министр.

Чингис Матхеев ответил ей:

- Напомню Вам, что обе наши должности назначаются Главой при согласовании с Народным Хуралом, и мы не имеем никакого права распоряжаться ими по своему усмотрению. Сейчас самое главное - это помочь бизнесу, в чем мы готовы к любому конструктивному сотрудничеству. На этом обсуждение предлагаю прекратить.

Действительно, министр предпочла свернуть диалог.

Как сообщал «Байкал-Daily», Кочетова возглавила минэкономики Бурятии в декабре 2019 года с приставкой и.о. Официально была назначена министром в марте этого года. До минэкономики трудилась на посту замминистра промышленности и торговли Бурятии.

Чингис Матхеев официально занял кресло бизнес-омбудсмена в марте 2019-го. Прежде он был директором ООО «Центр Стратегических Коммуникаций» и работал бизнес-омбудсменом на общественных началах.

Весной этого года широко обсуждалась фраза Кочетовой о том, что «с голоду никто ещё у нас не умер». Новость об этом распространили не только республиканские, но и федеральные СМИ. Сама министр принесла извинения за свои слова. 

минэкономики уполномоченный по защите прав предпринимателей
 
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