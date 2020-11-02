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И.о. главы минздрава Иркутской области ушла на больничный

И.о. главы минздрава Иркутской области ушла на больничный
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной называется простудное заболевание

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова ушла на больничный. Она рассказала, что причина - простудное заболевание, передают «Вести-Иркутск».

Анна Данилова исполняет полномочия министра здравоохранения Иркутской области с 16 октября.

Назначение произвели на период проведения проверки в отношении Наталии Ледяевой. Ранее её сына задержали по уголовному делу о многомиллионной закупке фальсифицированных средств индивидуальной защиты.



минздрав больничный лист
 
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