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Глава Бурятии представил доклад премьер-министру

Глава Бурятии представил доклад премьер-министру
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов отчитался об итогах деятельности рабочей группы Госсовета по транспорту

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совещании премьер-министра Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке единого плана по достижению национальный целей развития РФ. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 



Алексей Цыденов руководит рабочей группой Госсовета по направлению «Транспорт». Глава выступил с докладом об итогах проведённой работы.

- Совместными усилиями определены целевые показатели и этапы реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры», - сказал глава Бурятии.

В своём докладе он озвучил предложения по показателям нацпроекта в части автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, развития общественного транспорта, мероприятий по модернизации мостов и путепроводов.

Ремонт дорог и мостов

В частности, в рамках нацпроекта предлагается долю дорог крупнейших агломераций соответствующих нормативным требованиям довести до 85% уже к 2024 году, а также обеспечить сохранение этого показателя без снижения до 2030 года. Таким образом, качество 85% дорог Улан-Удэнской агломерации будет улучшено.

Предлагается довести долю дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям в среднем по стране до 50,9% к 2024 году и 60% к 2030 году.

- Помимо этого, в данном нацпроекте до 2030 года также предусматриваются мероприятия по ремонту и реконструкции аварийных и предаварийных мостов и искусственных сооружений, в том числе путепроводов, на региональных и местных дорогах, - сообщил Алексей Цыденов.

Развитие общественного транспорта

- Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни невозможно без развития общественного транспорта. В рамках нацпроекта предусматриваются мероприятия по обновлению парка подвижного состава общественного транспорта. Автобусов, троллейбусов, трамваев, а также пригородного железнодорожного состава, - выделил глава Бурятии.

глава Бурятии Алексей Цыденов глава РБ
 
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