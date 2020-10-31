Глава Бурятии представил доклад премьер-министру





Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совещании премьер-министра Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке единого плана по достижению национальный целей развития РФ. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Алексей Цыденов руководит рабочей группой Госсовета по направлению «Транспорт». Глава выступил с докладом об итогах проведённой работы.- Совместными усилиями определены целевые показатели и этапы реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры», - сказал глава Бурятии.В своём докладе он озвучил предложения по показателям нацпроекта в части автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, развития общественного транспорта, мероприятий по модернизации мостов и путепроводов.В частности, в рамках нацпроекта предлагается долю дорог крупнейших агломераций соответствующих нормативным требованиям довести до 85% уже к 2024 году, а также обеспечить сохранение этого показателя без снижения до 2030 года. Таким образом, качество 85% дорог Улан-Удэнской агломерации будет улучшено.Предлагается довести долю дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям в среднем по стране до 50,9% к 2024 году и 60% к 2030 году.- Помимо этого, в данном нацпроекте до 2030 года также предусматриваются мероприятия по ремонту и реконструкции аварийных и предаварийных мостов и искусственных сооружений, в том числе путепроводов, на региональных и местных дорогах, - сообщил Алексей Цыденов.- Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни невозможно без развития общественного транспорта. В рамках нацпроекта предусматриваются мероприятия по обновлению парка подвижного состава общественного транспорта. Автобусов, троллейбусов, трамваев, а также пригородного железнодорожного состава, - выделил глава Бурятии.