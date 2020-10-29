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29 октября

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Городскую среду Улан-Удэ и Кяхты оценили как неблагоприятную

Городскую среду Улан-Удэ и Кяхты оценили как неблагоприятную
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти Бурятии посчитали «индекс качества» 2 городов республики

27 октября в Бурятии состоялась межведомственная комиссия при главе республики по плану мероприятий для увеличения показателя «Индекс качества городской среды» городов Улан-Удэ и Кяхта.

- В индексе учитываются такие показатели как жильё, дороги, озеленение, социально-досуговая инфраструктура и т.д., - объяснил Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК региона. - Всего 36 индикаторов, каждый из которых оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. Их значения суммируются и составляют итоговый индекс качества городской среды. Если его итоговая оценка превысит 180 баллов, то городская среда считается благоприятной. Ниже – соответственно, неблагоприятной.

Столица Бурятии набрала за 2019 год 151 балл. В 2018 году эта цифра была 153. «Просели» следующие показатели: улично-дорожная сеть – 23 балла (30 – в 2018 году), озеленённые пространства – 7 баллов (8 – в 2018 году), социально-деловая инфраструктура и прилегающие пространства – 22 (26 – в 2018 году). С другой стороны больше половины от максимального количества баллов Улан-Удэ набрал по жилью и прилегающим пространствам – 33 балла (29 - в 2018 году), общественно-деловой инфраструктуре и прилегающим пространствам – 34 (31 – в 2018 году), общегородскому пространству – 32 (29 – в 2018 году).

Кяхта получила 137 баллов (136 – в 2018 году). Изменения коснулись двух показателей: общегородское пространство – 30 баллов (35 - в 2018 году), что больше максимального количества баллов, и социально-деловая инфраструктура и прилегающие пространства – 19 (13), что меньше максимального количества баллов. Остальные показатели остались на том же уровне: жилье и прилегающие пространства – 22 балла, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства – 17, улично-дорожная сеть – 28, озеленённые пространства – 21 баллов.

Напомним, в мае текущего года на межведомственной комиссии были рассмотрены и утверждены планы мероприятий по исполнению показателя «индекс качества городской среды» городов Северобайкальск и Бабушкин. Так, Северобайкальск планирует выполнить показатель и сделать среду благоприятной уже в этом году.

Глава Бурятии Алексей Цыденов согласился с тем, что до 1 декабря этого года города Бабушкин, Северобайкальск, Закаменск, Гусиноозёрск, Улан-Удэ и Кяхта должны доработать планы мероприятий в соответствии с разработанной минстроем России и «Дом.РФ» руководством. В нём по каждому индикатору расписаны рекомендуемые шаги по улучшению показателей.

- В текущем году в республике благоустраиваются 111 общественных и 120 дворовых территорий. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 283,6 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 277,9 млн рублей, из республиканского - более 5,6 млн рублей и из местного – 277 тысяч рублей. В муниципальные программы республики на 2020-2024 годы включены 239 общественных и 447 дворовых территорий, - сообщает пресс-служба минстроя РБ.
Бурятия Кяхта Улан-Удэ урбанистика
 
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