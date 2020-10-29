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Подхвативший коронавирус губернатор Иркутской области рассказал о самочувствии

Подхвативший коронавирус губернатор Иркутской области рассказал о самочувствии
Власть,  Фото:страница Игоря Кобзева
Кобзев поблагодарил за поддержку

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 октября был госпитализирован губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, подхвативший коронавирус. Отмечалось, что Кобзев находится в стабильном состоянии, однако ему необходимо круглосуточное наблюдение врачей.

Накануне, 28 октября, губернатор рассказал о своём самочувствии на странице в Instagram.

- Дорогие друзья! Спасибо за поддержку. Много комментариев, очень тронут. Нахожусь в больнице, состояние стабильное, - поделился Кобзев.

Кобзев находится на постоянной связи с министрами и продолжает рабочий процесс.

- По-прежнему много вопросов по лекарственному обеспечению. К процессу подключился Минпромторг, который помогает всем регионам с закупками таких важных сегодня препаратов. Еще раз спасибо врачам, всему медперсоналу, всем тем, кто сейчас на передовой. Многие уже переболели ковидом и снова включились в работу, - отметил губернатор.

Он обратился к жителям с просьбой быть внимательными к своему здоровью и друг к другу, соблюдать социальную дистанцию, носить маски и беречь себя.
коронавирус губернатор
 
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