Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов
В Госдуме придумали, как заставить всех россиян в период пандемии пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки. Об этом радио Sputnik рассказал депутат Ярослав Нилов, сообщает «Лента.Ру».
По словам депутата, в этом вопросе важна финансовая сторона — люди не хотят тратить деньги на средства защиты. Таким гражданам надо помочь и бесплатно обеспечить их всем необходимым для профилактики заражения, считает Нилов.
«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — сказал он, отметив, что сейчас маски можно закупить в розницу по три рубля за штуку.
Нилов добавил, что необходимо усилить социальную рекламу. В первую очередь она должна быть направлена на призывы чаще мыть руки, пользоваться средствами защиты; важно обращаться к старшей аудитории, которая часто пренебрегает рекомендациями врачей. Воздействовать на пенсионеров лучше через телевизор и приглашенных на передачи специалистов, к которым прислушиваются пожилые люди, заключил депутат.
В Госдуме придумали способ заставить всех носить маски и перчатки
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