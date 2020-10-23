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Жители дома со светящейся змеёй подают в суд на мэрию Улан-Удэ

Жители дома со светящейся змеёй подают в суд на мэрию Улан-Удэ
Власть,  Фото:Ассоциация управляющих компаний Бурятии
Жильцы дома заявляют, что мёрзнут в квартирах из-за неисполненного обещания чиновников

Жители дома 138 по улице Жердева в Улан-Удэ намерены подать в суд на власти города. Об этом случае рассказали в Ассоциации управляющих компаний Бурятии.

В 2013 году администрация Октябрьского района разместила на доме 138 по улице Жердева символ года по восточному календарю – изображение змеи. Тогда собственников уверили, что в обмен на размещение изображения змеи, в следующем году у дома утеплят торцевую стену. Подобная практика уже есть, на других домах, где устанавливали светодиодные конструкции с изображением животных, были проведены ремонтные работы по утеплению за счёт бюджетных средств.

Жители на протяжении шести лет ждали выполнения обещаний, напоминали о нём и каждую зиму жаловались на промерзание стен в угловых квартирах – зимой там температура не соответствовала нормативу, что подтверждается составленными управляющей компанией актами.

В 2019 году жители, так и не дождавшись от администрации города обещанного ремонта, приняли решение отказать в безвозмездном использовании общедомового имущества. Они потребовали провести утепление фасада, либо оплатить плату за использование общего имущества дома.

Была организована встреча с участием жителей, администрации Октябрьского района и комитета городского хозяйства, но иного решения, кроме демонтажа конструкции, чиновники не предложили, поделились представители Ассоциации управляющих компаний.

Собственники пришли к выводу, что единственным способом добиться компенсации за пользованием фасадом дома является обращение в суд с требованием взыскать с администрации Улан-Удэ сумму аренды за все шесть лет.

- Даже в случае принятия судом положительного для жителей решения утеплить стены дома в ближайшее время не получится. Ведь пока жители пытались добиться от администрации города выполнения обещанного ремонта, 20 мая 2020 года в правила благоустройства Улан-Удэ были внесены изменения, согласно которым отделка фасадов здания, выходящих на магистральные улицы, с использованием профилированного металлического листа запрещена, - отметил генеральный директор Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Бурятии Максим Киреенко. - А это значит, что утепление и обшивка фасада дома будет дорогостоящим, так как использовать металлопрофиль уже нельзя, а облицовочный кирпич стоит в два раза дороже.

Стоимость работ из металлопрофиля составила бы 1,5 млн. руб., кирпичом – в два раза дороже.

администрация Улан-Удэ
 
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